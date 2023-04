Zauner mit "Musik von Herzen"

Gemeinsam mit Kontrabassist Wolfram Derschmidt und dem Spring String Quartet wurden eigens Arrangements für Posaune und Streichquartett entwickelt. Als Kontrast dazu komponierte der rumänische Geiger und Komponist Alexander Balanescu die Zwischenspiele speziell für dieses Ensemble.

Das Programm spannt einen Bogen vom Volkslied übers Liebeslied zum Revolutionslied. Das Konzert am 29. Mai in Passau findet um 20 Uhr im Gotischen Langhaus Niedernburg statt, am 30. Mai ist die Formation um 20 Uhr in der Pfarrkirche Diersbach zu hören. Kartenreservierung via pz@pao.at

