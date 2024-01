Zauberwort für gesunden Rücken heißt "Bewegung"

Die Hauptursache dafür sei vor allem Bewegungsmangel. Dieser könne nicht nur zu Rückenproblemen, sondern auch zu anderen chronischen Erkrankungen führen. Der Grundstein werde häufig in der Jugend gelegt. Bereits vor 20 Jahren zeigten Studien, dass Bewegungsarmut schon bei Zehn- bis Vierzehnjährigen zu hartnäckigen Rückenbeschwerden führen. Mangelnde Ergonomie am Arbeitsplatz führe bei Berufstätigen häufig zu Verspannungen und Schmerzen. Ein arbeitsmedizinisch optimierter Arbeitsplatz und eigene Gewohnheiten zu ändern könnten Abhilfe schaffen. So sollte die Arbeitsposition möglichst oft gewechselt werden.

"Der Schlüssel für mehr Rückengesundheit" sei, so Angleitner, regelmäßige Bewegung. "Wir sind es alle gewohnt, zweimal täglich die Zähne zu putzen, weil wir Zahnweh vermeiden wollen. Aber täglich etwas für seinen Rücken zu tun, ist nicht selbstverständlich", sagt Angleitner. Gezielte Wirbelsäulengymnastik mindestens zwei Mal pro Woche und regelmäßiges Ausdauertraining würden, so Angleitner, dazu beitragen, Rückenleiden zu verhindern oder zu zwei Drittel zu lindern. Das betreffe allerdings nur "normales" Kreuzweh. Bei Schmerzen nach Verletzungen und Operationen, durch Haltungsschäden oder bei neurologischen Ausfällen sei eine individuelle Therapie notwendig.

Seit zwei Jahrzehnten widmet sich das Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Krankenhaus Ried der Behandlung von komplexen Krankheitsbildern des Bewegungsapparates. Fachärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Heilmasseure arbeiten gemeinsam an individuellen Therapieplänen. Das Spektrum reicht von manueller Medizin bis hin zu Elektro-, Kälte- und Wärmetherapien.

"Bewegung immer gute Idee"

Laut Information des Krankenhauses ist die Resonanz der Patienten sehr positiv. Mehr als 90 Prozent geben an, durch die Betreuung messbare Verbesserungen zu erzielen. Für Angleitner ist Bewegung der Schlüssel zu weniger Rückenproblemen: "Sportliche Menschen haben nicht nur ein geringeres biologisches Alter, sondern auch weniger Kreuzweh. Bewegung ist immer eine gute Idee, nicht nur für die Förderung der Rückengesundheit."

