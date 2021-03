Zahlen zu hoch: Testbus vier Tage im Bezirk Braunau

Bezirkshauptmann Gerald Kronberger appelliert an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für den Bezirk bei 383,7 (Stand gestern). Das sei die höchste Inzidenz, die der Bezirk bisher hatte. Ab 400 gibt es weitere einschränkende Maßnahmen wie Ausreisetests.

In Gemeinden, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz besonders hoch ist, kommt der Testbus des Landes Oberösterreich. Auch im Bezirk macht er halt und bleibt vier Tage. Gestern wurde in Hochburg-Ach getestet.

Die weiteren Stationen:

Munderfing, Dorfplatz 1, heute, Dienstag, 30. März;

Lengau, Salzburger Straße 9, Mittwoch, 31. März;

Ostermiething, Weilharterstraße 66, Donnerstag, 1. April;

Testzeiten sind von 9.30 bis 12.30 und 13 bis 17.45 Uhr. Anmeldung, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, unter oesterreich-testet.at.