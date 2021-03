Zahlen zu hoch: Corona-Testbus im Bezirk Braunau

Die Zahl der nachweislich mit Corona infizierten Menschen im Bezirk Braunau ist weiterhin hoch. Bezirkshauptmann Gerald Kronberger appelliert an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. Denn die 7-Tages-Inzidenz liegt für den Bezirk bei 361 (Stand heute). Das sei die höchste Inzidenz, die der Bezirk bisher hatte. Ab 400 gibt es weitere einschränkende Maßnahmen wie Ausreisetests. "Um eben solche zu verhindern, ersuchen wir die gesamte Bevölkerung des Bezirks um Mithilfe und Unterstützung", heißt es in einem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft. Das Bezirkspolizeikommando sei schon beauftragt worden, verschiedene Szenarien von Ausreisekontrollen zu planen.

In Gemeinden, in denen die 7-Tages-Inzidenz besonders hoch ist, kommt der Testbus des Landes Oberösterreich. Auch im Bezirk Braunau macht er Halt:

Hochburg-Ach, Athalerstraße 3: Montag, 29. März

Munderfing, Dorfplatz 1: Dienstag, 30. März

Lengau, Salzburger Straße 9: Mittwoch, 31. März

Ostermiething, Weilharterstraße, Donnerstag, 1. April

Die Testzeiten sind von 9.30 bis 12.30 und 13 bis 17.45 Uhr. Anmeldung, um längere Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, unter oesterreich-testet.at.