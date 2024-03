Zahlen sind auf Schiene: Frauscher Sensortechnik mit Rekordjahr

Trotz eines turbulenten vergangenen Jahres mit geopolitischen Spannungen, hohem Zinsniveau und einer anhaltenden hohen Inflation konnte Frauscher Sensortechnik Rekordwerte verzeichnen. Sowohl beim Umsatz als auch bei den Auftragseingängen erreichte das Unternehmen aus St. Marienkirchen ein Allzeithoch. Frauscher ist im Bereich der Sensortechnik für die Eisenbahnindustrie Weltmarktführer und größter Anbieter von Achszählungslösungen.

Um dieses Niveau auch langfristig halten zu können, will man künftig zehn Prozent des Gesamtumsatzes in Forschung, Digitalisierung und Technologie am Standort in Österreich investieren. Zudem soll auch das Personal in diesem Bereich aufgestockt werden. "Neben Investitionen im Softwarebereich investierten wir dieses Jahr verstärkt in erweiterte Testumgebungen direkt am Standort in St. Marienkirchen.

Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Automatisierung von Produkttests, was sowohl die Qualität als auch die Effizienz enorm steigern wird", sagt Melanie Kleinpötzl, Digitalisierungschefin bei Frauscher.

Damit soll es gelingen, neue Produkte noch schneller und hochwertiger auf den Markt zu bringen. Einen wesentlichen Beitrag soll dazu außerdem der Ausbau und Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen des Unternehmens liefern. Aktuell forscht man bei Frauscher an einer neuen Sensorgeneration, einem eigenen "FrauscherGPT" und weiteren Anwendungen von künstlicher Intelligenz sowie cloudbasierten Diagnoseprodukten, um einen reibungslosen Bahnbetrieb zu gewährleisten.

