Zahl der Lehrlinge ist im Bezirk Braunau zuletzt merklich gestiegen

Die Zahl der Lehrlinge im Innviertel ist im abgelaufenen Jahr insgesamt gestiegen – allerdings war die Entwicklung recht unterschiedlich. Während der Bezirk Braunau mit einem Plus von 5,1 Prozent landesweit an zweiter Stelle rangiert und die Zahl der Lehrlinge im Bezirk Ried um 3,1 Prozent gestiegen ist, hat der Bezirk Schärding im Vorjahr einen Rückgang um 1,5 Prozent hinnehmen müssen, so eine Statistik der Wirtschaftskammer.

3400 Lehrlinge im Innviertel

Rund 3400 Lehrlinge gibt es im Innviertel, davon 1464 im bevölkerungsreichsten Innviertler Bezirk Braunau, 1116 im Bezirk Ried und 845 im Bezirk Schärding. Der Bezirk Braunau hat bei den Lehrlingszahlen zuletzt am deutlichsten zugelegt, in Relation zur jeweiligen Wohnbevölkerung haben die Bezirke Ried und Schärding aber nach wie vor die Nase vorne: rund 13,6 Prozent der Braunauer Bevölkerung waren zuletzt in einem Lehrverhältnis, in Schärding lag der Anteil bei rund 14,7 Prozent und im Bezirk Ried bei rund 17,9 Prozent.

Der Trend zur Lehre sei jedenfalls aktueller denn je, so die Wirtschaftskammer Braunau mit Blick auf die jüngsten Zuwächse – bei denen der Bezirk Braunau hinter Rohrbach den landesweit zweitbesten Rang einnimmt. Derzeit erlernen im Bezirk Braunau 1464 Lehrlinge in 392 Betrieben einen Beruf. Bei den Lehranfängern verzeichne der Bezirk im Jahresvergleich einen Zuwachs um 5,9 Prozent auf 449, so die Wirtschaftskammer.

"Diese aktuellen Zahlen sind ein starkes Signal für die Lehre in unserem Wirtschaftsbezirk, sie spiegeln auch die Kraft und Dynamik unserer Unternehmen wider. Die Stimmung, aber auch die konkrete aktuelle Auftragslage ist bei den meisten heimischen Betrieben besser, als manchmal der Eindruck vermittelt wird", so Klemens Steidl, Obmann der Wirtschaftskammer Braunau.

Mit ein Grund für die überaus erfreuliche Entwicklung bei den Lehrlingszahlen könne auch sein, dass an den Schulen die coronabedingten Erleichterungen für den Klassenaufstieg wieder gestrichen worden seien, so die Kammer. "Für die heimische Wirtschaft ist der Fachkräftemangel die größte Herausforderung. Die Lehrbetriebe tun auch sehr viel, damit sie den hohen Bedarf an Fachkräftenachwuchs decken können", so Klaus Berer, Leiter der Wirtschaftskammer Braunau. Die Kammer unterstütze auf vielen Ebenen, zum Beispiel mit Lehrlingsmessen und der Internetplattform KarriLehre.at. Heuer wird zudem das zweite Mal die Job Week veranstaltet, bei der Betriebe potenzielle neue Mitarbeiter einladen, sich vor Ort ein Bild über die Angebote und Arbeitsbedingungen zu machen. Die Job Week findet von 25. bis 29. März statt.

Lehrlingsmessen im Bezirk Braunau gibt es am 13. und 14. Oktober in Braunau sowie am 10. und 11. November in Mattighofen.

Bei einem eigenen "Jobfinder Day" als Lehrstelleninformation für Jugendliche haben sich zuletzt 31 Firmen in Altheim präsentiert – in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing und Stadtgemeinde Altheim, Wirtschaftskammer und digi TNMS Altheim.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl