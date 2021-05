Zahl der Arbeitslosen dürfte jetzt weiter sinken

Die nun erfolgte Teilöffnung von Gastronomie und Tourismus ist auch für den Innviertler Arbeitsmarkt wichtig – alleine schon, wenn man an den Faktor Therme Geinberg denkt, so Klaus Jagereder, Leiter des Arbeitsmarktservice Ried. Die Gastro-Öffnung bringe einen weiteren Schritt heraus aus der Kurzarbeit, allerdings haben sich wegen der langen Schließung viele Beschäftigte aus der Gastronomie zwischenzeitlich nach Alternativen umgesehen.

Die benötigten Kräfte aufzubringen, wenn es wieder in Richtung Gastro-Vollbetrieb geht, werde zur Herausforderung. "Im Innviertel gibt es viele Branchen, die gut laufen", so Jagereder. Das bedeute auch eine gewisse Konkurrenzsituation für Teile des Arbeitsmarkts.

Ende April waren 1200 Personen arbeitslos gemeldet – aktuell sind es etwas mehr als 1000, so Jagereder. Das heißt, dass sich die Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent von Anfang Mai auf deutlich unter vier Prozent gesenkt hat. Dank der aktuellen Lockerungen sei ein weiteres Sinken der Arbeitslosenquote zu erhoffen.

"Wir gehen davon aus, dass sich die Lage immer weiter bessert, und insbesondere die aktuellen Öffnungsschritte werden den Arbeitsmarkt weiter entlasten", so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei einem Besuch im Bezirk Ried. "Die Corona-bedingt gestiegenen Arbeitslosenzahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die heimischen Unternehmen nach wie vor einen massiven Fachkräftebedarf haben." Qualifizierung sei Gebot der Stunde, so Achleitner. Der Bezirk Ried sei jedenfalls wirtschaftlich dynamisch, das spiegle sich auch in einer Reihe von Investitionsprojekten wider.

Mit dem neuen Standort in Reichersberg erweitert das Unternehmen OTN sein Angebot um Pulverbeschichtungen. Das Investitionsvolumen beträgt 37 Millionen Euro, 70 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Der Naturholzmöbelproduzent Team 7 investiert an den Standorten Ried und Pram insgesamt 32 Millionen Euro. Das Lufttechnikunternehmen Scheuch investiert fünf Millionen Euro an seinem "Ligno"-Standort Mehrnbach. Das im August 2019 neu gegründete Unternehmen DiKATECH mit Sitz in Wippenham produziert (Dünge-)Pellets aus landwirtschaftlichen Rohstoffen. Als Firmenstandort wird ein vormals leer stehendes Gebäude genutzt. Seit März ist der neue Standort der Zimmerei Brückl in Aurolzmünster in Betrieb. Zwei Millionen Euro wurden investiert, sechs neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Coronapandemie zeige auch den Bedarf an leistungsfähigen Datenleitungen auf. Die Versorgung mit schnellem Internet in allen Regionen habe hohe Priorität. Dafür gebe es finanzielle Extramittel.