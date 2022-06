"X-Bike by KTM": 15-Jähriger fuhr die schnellste Runde

Valentin Hofer gehört zu den besten Nachwuchsradsportlern des Landes. Das hat er unter anderem beim letztjährigen Mountainbikerennen in Maria Schmolln unter Beweis gestellt – zumindest in der Qualifikation. Das Rennen selbst musste er auslassen. Ausgebremst hat den Innviertler 2021 sein Alter: Mit 14 Jahren war er zu jung, um am Rennen selbst teilzunehmen. Dafür gab er bei der diesjährigen Auflage des X-Bike by KTM umso mehr Gas.