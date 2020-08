"Wurf-Königin" Gangl holt zwei Landesmeistertitel

Die U16/U20-Landesmeisterschaften in Ebensee waren das perfekte Terrain für Christina Gangl (IGLA long life). Die Sighartingerin holte in der Klasse U16 gleich zwei Titel: Im Kugelstoß mit neuer persönlicher Bestweite von 10,85 Meter und im Speerwurf – ebenfalls mit persönlicher Bestleistung von 43,45 Meter. Letzteres bedeutete zugleich U16-Jahresbestleistung in Österreich. Eine starke Vorstellung lieferte sie auch bei ihrem ersten Diskusbewerb ab. Mit 27,04 Meter holte sie Bronze.

Eine tolle Leistung in der Klasse U16 gab es auch über 3000 Meter: Die elfjährige Andorferin Ida Hörmanseder lief in 12:12,00 Minuten zur Silbermedaille. Über 100 Meter holte sich U14-Athletin Marie Angerer in 13,13 Sekunden Bronze. Über 200 Meter startete sie außer Konkurrenz und erlief in 27,25 Sekunden trotzdem österreichische U14-Jahresbestleistung. Ebenfalls Bronze gab es für Ludwig Schwaiger im Speerwurf (39,06 m). Jeweils den vierten Rang holte er im Hochsprung und Diskuswurf, einen fünften Platz erreichte er im Kugelstoß mit neuer persönlicher Bestmarke von 10,25 Meter.