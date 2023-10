Würdiger Höhepunkt im Jubiläumsjahr

Der offizielle Höhepunkt des Jubiläumsjahres ging kürzlich beim Turnverein (TV) Ried über die Bühne. Die Rieder Turner feiern in diesem Jahr wie berichtet ihr 175-jähriges Vereinsbestehen und luden daher zu einem großen Fest in die Jahnhturnhalle. Mehr als 200 Gratulanten nahmen die Einladung an und konnten sich in einem geselligen Ambiente vom Angebot des TV Ried überzeugen. In einem abwechslungsreich gestalteten Festabend gewährte zum einen eine eigens dafür gestaltete Ausstellung über die Tätigkeiten und die Geschichte tiefe Einblicke in die Vereinskultur des TV Ried.

Vielfältiger Abend

Zum anderen wurde aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und Zukunft vor den Vorhang geholt. Die Vereinsjugend zeigte auf fünf verschiedenen Geräten einen sportlichen Auszug aus dem Turnprogramm. Die musikalische Begleitung lieferte dazu erstmals die Stadtkapelle Ried.

Die Turnerjugend zeigte in einer Leistungsschau ihr Können. Bild: TV Ried

Eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Bernhard Zwielehner, ÖTB-Bundesobmann Werner Schultes und Mitgliedern verschiedenster Altersgruppen rundete den Festakt ab. Thema waren die gesellschaftlichen Entwicklungen und die daraus resultierenden Folgen für Vereine, das Ehrenamt sowie natürlich das vielfältige Angebot des Rieder Turnvereins.

Dieses schlägt sich auch in der neu gestalteten Jubiläumsfestschrift nieder, die an diesem Abend erstmals in gedruckter Form erhältlich war. Darin wird nicht nur das 175-jährige Vereinsjubiläum, sondern auch die Entwicklung der Jahnturnhalle Ried – die heuer ihren 100. Geburtstag feiert – detailliert veranschaulicht.

