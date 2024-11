"Würde gerne einmal Spiele in der Champions League leiten"

Schiedsrichter Stefan Ebner beim Spiel zwischen Rapid und Klagenfurt am 10. November mit der "RefCam" am Ohr

Mit 17 Jahren feierte der Braunauer Stefan Ebner beim Spiel zwischen Sankt Radegund und Treubach/Roßbach sein Debüt als Schiedsrichter. Mittlerweile zählt der 33-Jährige zu den bekanntesten und besten Schiedsrichtern in Österreich und kommt auch bei internationalen Spielen zum Einsatz. Ebner hat in den kommenden Jahren als Schiedsrichter noch große Ziele, bis hin zur Champions League. "Es ist klar, dass das nur sehr schwer zu erreichen ist, aber ich werde hart arbeiten, dann ist hoffentlich noch viel möglich", sagt Ebner im Interview mit den OÖNachrichten. Ebner ist einer von derzeit sieben österreichischen Schiedsrichtern, die UEFA-Spiele pfeifen.

OÖN: Sie sind jetzt seit fünf Jahren Schiedsrichter in der Bundesliga, mittlerweile pfeifen Sie auch Spiele der UEFA. Wie sehen Sie Ihre Entwicklung der vergangenen Jahre?

Stefan Ebner: Ich habe in den vergangenen Jahren rund 70 Bundesligaspiele gepfiffen. Seit Sommer 2023 bin ich auch bei einigen Qualifikationsspielen für die Champions League und Conference League zum Einsatz gekommen. 2023 war ich insgesamt, inklusive Seminaren und Trainingslagern, rund 70 Tage im Ausland. Die UEFA unterscheidet in drei Kategorien: Elite, Kategorie 1 und 2. Ich bin derzeit in der Kategorie 2. Mein mittelfristiges Ziel ist, in die Kategorie 1 aufzusteigen. Ich habe im Sommer ein Spiel der 1. Champions-League-Qualifikation in Bukarest geleitet. Das macht schon Lust auf mehr. Den Ehrgeiz, mich mit meinem eingespielten Team weiter zu verbessern, habe ich auf alle Fälle.

Wie viel Fußball schauen Sie in Ihrer Freizeit?

Nicht zu wenig (lacht). Das Angebot ist riesengroß, man kann sich jeden Tag eine Vielzahl von Spielen ansehen. Sehr interessiert verfolge ich vor allem die Spiele in der Champions und Europa League, vor allem mit den österreichischen Mannschaften. Man kann als Schiedsrichter viel von diesen Spielen lernen.

Sie haben mittlerweile den Vergleich aus internationalen Spielen. Wie würden Sie die österreichische Bundesliga aus der Sicht eines Schiedsrichters bewerten?

Die österreichische Liga ist sehr intensiv zu pfeifen. Grund ist vor allem das Gegenpressing, das die meisten Mannschaften bevorzugen. Es geht permanent auf und ab. Die Qualität der Spitzenspiele hat sich meiner Meinung nach noch mehr verbessert, dazu kommen volle Stadien und viele Emotionen. Als Schiedsrichter ist man 90 Minuten voll gefordert. Das Niveau des Fußballs kann sich sehen lassen. Auch wenn es hin und wieder anders dargestellt wird, aber auch wir Schiedsrichter brauchen uns mit den Leistungen nicht zu verstecken.

Gibt es aus Ihrer Sicht besonders große Unterschiede bei nationalen und internationalen Spielen?

Die Spielweisen sind schon sehr unterschiedlich, vor allem in Sachen Ballbesitzfußball. Der größte Unterschied ist aber ein anderer: Pfeife ich in Österreich, egal ob in der Bundesliga oder Zweiten Liga, ein Spiel, dann kennt mich jeder. Damit verbunden können sowohl gewisse Vorurteile als auch Sympathien sein. International kennt dich in der Regel kein Mensch, aber der Druck ist in diesen Spielen wahrscheinlich für mich noch größer.

Warum?

Ich und mein Team haben Ziele. Im Sommer haben wir uns vorgenommen, in dieser Saison ein Gruppenspiel der Conference League leiten zu dürfen. Wenn man da ein Spiel "verhaut", dann heißt es pausieren. Der Druck ist da, es ist Teil der Leistungsgesellschaft, so ehrlich muss man sein. Die bisherigen Bewertungen international, vor kurzem bei einem U17-EM-Qualifikationsturnier, waren durchwegs positiv. Vielleicht können wir ja noch ein Gruppenspiel leiten. In der Bundesliga, so ehrlich muss ich sein, war ich mit "meinem" Saisonstart nicht zufrieden. Ich habe zu viele Fehler gemacht, aber auch das gehört dazu.

Welche Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig für Schiedsrichter?

Man ist nicht nur körperlich voll gefordert, sondern auch mental. Es kann sein, dass man mit einem Puls von 180 in sehr kurzer Zeit eine möglicherweise spielentscheidende Entscheidung treffen muss. Gefragt ist eine Mischung aus Leadership am Platz und Fingerspitzengefühl. Ich bereite mich bestmöglich auf die Partien vor, das heißt, ich studiere die Mannschaften und gewisse Abläufe, wie Standardsituationen, damit ich weiß, was mich erwartet. Aber selbst wenn ich bestmöglich vorbereitet bin, weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Was mir sehr hilft, ist die Zusammenarbeit mit einer Sportpsychologin, die ausgezeichnet vorbereitet in die Sitzungen geht.

Das Fitness-Kriterium für Schiedsrichter ist hoch. Wie sieht das im Detail aus, welche Tests sind zu absolvieren und wie viel Training ist notwendig?

Ich trainiere zwischen acht und zwölf Stunden pro Woche, das ist ein Mix aus Laufen und Krafttraining. Dienstag und Donnerstag gibt es in Linz Stützpunkttrainings, die man besuchen kann. Viermal im Jahr stehen die Leistungstests auf dem Programm. Bei mehr als 30 Grad im Sommer geht man hier an seine absolute Grenze. Generell basiert der Trainingsprozess sehr viel auf Eigenverantwortung. Auch um Regeneration und Physiotherapie muss man sich selber kümmern. Toll ist, dass ich schon seit längerem am Sportplatz in Sankt Peter am Hart, wo ich wohne, jederzeit trainieren kann. Mit dem Rad bin ich in drei Minuten dort. Auf dem Fußballplatz mache ich zum Beispiel meine Intervallläufe und Sprints.

Wie hat der Einsatz des VAR den Job des Schiedsrichters verändert? Würden Sie sagen, dass es Ihre Arbeit erleichtert oder eher zusätzliche Herausforderungen bringt?

Beides. Grundsätzlich ist es gut, zu wissen, dass man immer noch die Möglichkeit hat, wichtige Entscheidungen zu korrigieren. Der Druck, was die Leistung als Schiedsrichter betrifft, ist gleich. Denn wenn eine Entscheidung vom VAR korrigiert wird, dann ist der Fehler ja trotzdem passiert, das fließt in die Schiedsrichterbewertung ein. Wichtiger ist freilich, dass im Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter und VAR die richtige Entscheidung herauskommt.

Zählt zu den besten Schiedsrichtern Österreichs: Stefan Ebner Bild: GEPA pictures

Wie oft sind Sie als VAR im Einsatz?

Sehr regelmäßig. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn ich Donnerstag international auf dem Platz stehe. Auch als VAR kann die Drucksituation groß sein.

Sind Sie ein ganz klarer Befürworter des VAR?

Ja, weil die groben Fehlentscheidungen korrigiert werden.

Beim Spiel zwischen Rapid und Klagenfurt am 10. November hatten Sie eine "Referee-Cam", eine am Ohr befestigte Kamera, dabei – wie war das "Erlebnis" für Sie?

Die Kamera hat zu Beginn etwas gestört, aber das haben wir dann gut hinbekommen. Für mich war klar, dass wir das durchziehen. Ich denke, die Perspektive für den Zuschauer war neu und interessant. Spieler aus dem Unterhaus haben mir gesagt, dass die Kommunikation nicht anders ist als bei ihren Spielen. Meine Schwiegermutter, die noch nie in einem Fußballstadion war, hat gesagt, dass sie überrascht gewesen sei, wie stressig und emotional es da zugeht.

Was war die Motivation hinter der Entscheidung, die "Referee-Cam" zu nutzen? Wollten Sie damit einen besonderen Einblick in den Alltag eines Schiedsrichters geben?

Der Fernsehsender Sky als TV-Partner der Bundesliga hat gesagt, dass er es machen möchte. Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Auch meine Assistenten waren Feuer und Flamme. Schon um 10 Uhr Vormittag war ein Kamera-Team dabei. Es wird auch noch eine längere Dokumentation über diesen Tag geben, die weitere Einblicke gewähren wird.

Man hört bei den Aufnahmen, dass Sie beispielsweise mit Rapid-Spieler Lukas Grgic per Du sind. Ist das normal?

Für mich schon. Ich schaue, dass ich möglichst alle Vornamen der Spieler kenne. Ich bin für die Spieler auch der Stefan. Ein Autoritätsproblem hat man dadurch überhaupt nicht.

Sie sind im "Brotberuf" selbstständiger Versicherungsagent. Wie geht sich das zeitlich aus?

Wäre ich nicht selbstständig, wäre es quasi unmöglich, alles unter einen Hut zu bringen. Gerade im Herbst bin ich so gut wie jede Woche im Ausland, da bleibt für eine andere Arbeit kaum Zeit. Als Versicherungsagent bin ich telefonisch erreichbar. Mir ist es wichtig, generell ein zweites Standbein zu haben, aber mein Fokus liegt ganz klar auf der Tätigkeit als Schiedsrichter.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des österreichischen Fußballs in den letzten Jahren? Gibt es Trends, die Ihnen als Schiedsrichter auffallen?

In Österreich wird viel auf Angriffspressing gesetzt. Dadurch sind die Spiele intensiv und geprägt von vielen Zweikämpfen. Als Schiedsrichter hat man kaum Zeit zum Verschnaufen. Auch der Liga-Modus hat einiges verändert. Ab der Teilung im Frühjahr gibt es oben nur noch Topspiele, unten herrscht zehn Runden lang beinharter Abstiegskampf. In diesen Spielen entwickelt man sich auch als Schiedsrichter weiter. Das Ansehen des österreichischen Fußballs hat enorm zugenommen, nicht zuletzt durch die Leistungen des Nationalteams mit Ralf Rangnick an der Spitze. Rangnick ist einer, der sich nicht mit dem Erreichten zufrieden gibt, er strebt stets nach Höherem. Das sollte für uns Schiedsrichter ebenso das Ziel sein. Ich würde gerne einmal Spiele in der Champions League leiten oder irgendwann bei einer Endrunde dabei sein. Ich weiß natürlich, dass da alles zusammenpassen muss.

Wie viel erhält man für einen Einsatz in der Bundesliga bzw. international?

International sind die Beträge sehr unterschiedlich. Spiele in einer UEFA-Gruppenphase wären natürlich durchaus lukrativ. In Österreich erhält man derzeit rund 1600 Brutto für ein Bundesligaspiel. Generell wird man als Schiedsrichter sicher nicht reich, aber in Relation zu anderen Sportarten verdienen wir gut. Grund dafür ist, dass im Fußball generell sehr viel Geld im Spiel ist und wohl auch der einzige Sport ist, in dem man Schiedsrichter namentlich kennt. Ich sehe es so: es ist ein Privileg, Spiele in der höchsten Liga und sogar international leiten zu dürfen und dafür Geld erhalte.

Wie schwer oder leicht fällt Ihnen generell der Umgang mit Kritik?

Diese gehört dazu und man setzt sich damit auseinander. Es kommt freilich immer darauf an, von wem und wie Kritik geäußert wird.

Kritik ist das eine, wüste Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen das andere. Lesen Sie das?

Ich bin selber in den sozialen Netzwerken aktiv und das eigentlich gerne. Diese Aggressionen im Netz prallen an mir ab, ich lass es nicht nahe an mich ran. Anders ist es, wenn ich nach gewissen Entscheidungen tagelang im Fokus der Öffentlichkeit bin. Das beschäftigt einen, aber gehört einfach zur Aufgabe als Schiedsrichter dazu.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif