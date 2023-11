WRO-Weltfinale: Riedauer Schüler zeigten ihr Können

Mehr als 450 Teams aus 80 Ländern – und mitten darunter eine Abordnung der Mittelschule Riedau – waren Anfang November zu Gast in Panama City. In der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes fand in diesem Jahr das Weltfinale der World Robot Olympiad (WRO) statt. Bei diesem internationalen Roboterwettbewerb soll bei Kindern und Jugendlichen die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik geweckt werden. Knapp 1500 Teilnehmer gingen in Panama an den Start.

Die Schüler der MS Riedau hatten im vergangenen Frühjahr die nationale Vorausscheidung für sich entscheiden können, die vom Techno-Z Braunau mit Unterstützung der Firma B&R Industrial Automation in Eggelsberg durchgeführt worden war. Sowohl das Team "Plasma Bots" – bestehend aus Jonas Lindinger, Henrik Leitner und Noah Grafendorfer – im Junior-Bewerb als auch das Team "B&R Eisbärlis" – zu dem Marlene Wetzlmair, Anna Maria Unterortner und Alexandra Melneciuc zählen – im Senior-Bewerb waren eine Klasse für sich und durften daher Österreich in Panama vertreten. Auch dort galt es an drei Wettbewerbstagen mithilfe der programmierten Lego-Roboter verschiedene Wettbewerbsaufgaben zu erfüllen.

"Plasma Bots" hielten die Tradition in Panama City hoch. Bild: WRO Austria

Wertvolle Erfahrungen

Nach mehreren Bauetappen und Bewertungsläufen durften sich beide Teams über einen guten Platz im Mittelfeld freuen. Die "B&R Eisbärlis" belegten von 89 Teams den 42. Rang, die "Plasma Bots" erreichten den 47. Platz unter 93 teilnehmenden Mannschaften. "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Teams und ihre herausragenden Leistungen", sagt Herbert Ibinger, Organisator der WRO Österreich. "Sie haben nicht nur ihr technisches Können unter Beweis gestellt, sondern auch Teamwork, Kreativität und Durchhaltevermögen gezeigt. Diese Erfahrungen werden in ihrer weiteren Bildungs- und Berufslaufbahn von unschätzbarem Wert sein", so Ibinger. Neben dem Wettbewerb im Convention Center hatten die Jugendlichen nämlich auch die Gelegenheit, Land und Stadt näher kennenzulernen. So wurden unter anderem die Altstadt und der Finanzdistrikt der Hauptstadt am Pazifischen Ozean besichtigt. Zudem stand eine Exkursion zum weltberühmten Panamakanal an, wo die Kinder die Schleusung der Hochseefrachter vom Atlantik in den Pazifik hautnah miterleben konnten.

Weltfinale 2024 in der Türkei

Die WRO Österreich möchte alle Interessierten ermutigen, sich bei den nächsten nationalen Bewerben zu beteiligen, so Ibinger: "Die WRO bietet eine einzigartige Plattform, um das Interesse an Robotik und Technologie zu wecken und zu fördern." Die Anmeldung für 2024 ist ab 1. Dezember möglich. Das Weltfinale findet im kommenden Jahr im November in der Türkei statt.

