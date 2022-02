"Wortwerkler" wollen Poetry-Slam mit Auftritten etablieren

Der junge Verein "Wortwerkler" setzt sich zum Ziel, das Veranstaltungsformat "Poetry-Slam" im Innviertel zu etablieren. Dabei finden monatlich Veranstaltungen abwechselnd in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding statt. Eine erste Veranstaltung im Jänner sei mit 50 Besuchern in einer Kaffeerösterei bereits erfolgreich umgesetzt worden, so der Verein.

Man wolle Schwung in die coronagebeutelte Bühnenkulturszene bringen, junge, engagierte Wortakrobaten sollten abendfüllende Kleinkunstveranstaltungen bringen. Jeweils sechs Minuten lange, eigenverfasste Texte werden an einem Aufführungsabend von Poeten vorgetragen und vom Publikum bewertet. Die punktestärksten "Wortwerkler" kommen ins Finale.

Es zählen nur die Worte

Ohne Gesang und ohne Requisiten zählen die Worte, die Sprachmelodie und ein gefesseltes Publikum. Von einem Gedichte schreibenden Bauarbeiter ausgehend erobert das Bühnenformat "Poetry-Slam" weltweit zusehends die Kleinkunstszene. Dabei ist die deutschsprachige Poetry-Slam-Szene eine der erfolgreichsten.

Vorgesehen sind monatliche Slam-Abende vom Bezirk Braunau ausgehend im gesamten Innviertel. Von einer Kaffeerösterei über einen Kampfsportclub – keine originelle Location ist dabei zu abwegig.

Der junge Verein sucht noch weitere Helfer, Kunstschaffende, Locations und Kooperationen – Interessierte wenden sich an: wortwerkler@gmail.com.