Workshops für Junge in Motohall

Das spielerische Erlernen von Basiswissen in den Bereichen Elektrotechnik, Programmierung und digitale Gestaltung stehen auch im Frühling wieder im Fokus der Workshops, so KTM. Details zu den Workshops mit den Schwerpunkten Design, Löten und Doodle sowie der Weg zur Anmeldung finden sich auf www.ktm-motohall.com. Geboten wird zudem eine "Rookie-Tour" durch die Motohall. Und alle Besucher können von 26. März bis 11. April an einem Gewinnspiel teilnehmen, es geht um KTM Factory Replica Stacyc 12eDrive.

