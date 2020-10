Woodstock in Concert serviert Spezialreihe

Im großen Saal zu hören sind: am 8. November "A Tribute to Frank Sinatra – Woodstock Allstar Band", am 17. Dezember "Federspiel & Academy Singers – Von der langsamen Zeit", am 7. Februar "Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original/Bleib Dir Treu!"; am 4. April folgen "Christoph Moschberger & da Blechhauf‘n/Home" sowie am 26. Mai Pro Brass. Der Kartenvorverkauf läuft, Details auf www.landestheater-linz.at. Inhaber der OÖN-Card genießen ermäßigten Eintritt.

