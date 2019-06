Woodstock der Blasmusik: Festival der Superlative startet heute in Ort

"Routine bekommt man bei der Vorbereitung auf eine derart große Veranstaltung nie", sagt Simon Ertl, Organisator des Woodstock der Blasmusik. Heute erfolgt der Startschuss zur neunten Auflage des Musikfestivals, das mittlerweile zu den größten in Österreich zählt. Heiß zugehen wird es nicht nur musikalisch, die Besucher erwartet tropisches Wetter in der Arco-Arena, die Organisatoren sind auf die Hitze vorbereitet. "Wir werden die Besucher mit genügend Trinkwasser versorgen, auch Abkühlungsmöglichkeiten wird es geben", sagt Ertl, der dem Woodstock-Auftakt entgegenfiebert. "In den vergangenen Tagen habe ich den Moment, dass es endlich losgeht, schon herbeigesehnt. Ich freue mich, wenn wir die Türen öffnen." Die Programm-Palette ist vielfältig und reicht von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern über die Poxrucker Sisters bis hin zu Andy Lee Lang. Auch Bands aus Finnland und Übersee wollen im Innviertel mit dabei sein. Das Highlight wird aber auch heuer wieder das Gesamtspiel am Samstagnachmittag werden. Bis zu 15.000 Woodstock-Gäste werden dabei gemeinsam zu ihrem eigenen Instrument greifen und zusammen musizieren.

Insgesamt werden an den vier Festivaltagen mehr als 60.000 Besucher erwartet. Alle Infos unter www.woodstockderblasmusik.at

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at

