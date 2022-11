Frau umklammerte Freund und verletzte Polizistinnen

Eine 19-jährige Bosnierin und ein 23-jähriger Deutscher waren am Freitagmorgen in ihrer Wohnung so lautstark in Streit geraten, dass die Polizei gerufen werden musste. Das Paar hatte sich bei seinem Konflikt sogar gegenseitig verletzt. Bei der Einvernahme ergaben sich Hinweise auf Drogen, worauf die Beamten die Wohnung durchsuchten. Sie fanden 70 Gramm Marihuana und stellten dieses sicher.

Als sie den 23-Jährigen festnehmen wollten, wurde dessen Freundin plötzlich rabiat: Sie wollte die Polizisten davon abhalten, indem sie ihren Partner fest umarmte. Die Polizisten versuchten, die Frau von der Umklammerung zu lösen, dabei widersetzte sie sich mit Gewalt, schlug gegen die Beamten und beschimpfte sie.

Zwei Polizistinnen wurden dabei leicht verletzt. Das Paar wird mehrfach bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.