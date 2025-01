Box-Trainer Andreas Leis: "Wollen eine Talenteschmiede des Boxens werden"

Am "Seyringer Gut" in Aurolzmünster haben Andreas Leis und Heinrich Meier vor etwas mehr als vier Jahren die Boxschule "LM Arena Boxing Gym" eröffnet. Die beiden Pockinger, die seit vielen Jahren in Ried berufstätig sind, verfügen über viel Erfahrung. Der 38-jährige Andreas Leis hat es als aktiver Boxer bis in die deutsche Box-Bundesliga geschafft.