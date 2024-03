"Wollen den Gästen ein ganz besonderes Ambiente bieten"

Alfred Steingreß, Kommandant des Panzergrenadierbataillons 13 in Ried, und Oberstleutnant Hannes Wagner präsentierten gestern in der Kaserne Ried die Pläne für den großen Garnisonsball am Samstag, 27. April.

"In den vergangenen Jahren war die Organisation des Garnisonsballs unter anderem wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns nach vier Jahren auf die bereits 53. Auflage dieser Traditionsveranstaltung am 27. April", sagte Alfred Steingreß, Kommandant des Panzergrenadierbataillons 13 Ried, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Stattfinden wird die bereits 53. Auflage des Garnisonsballs in den Messehallen 18 und 19. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Eröffnung folgt um 20.30 Uhr.

"Neu ist der Termin im April. Ansonsten hat der Ball immer im Jänner stattgefunden. Heuer kommen die Rekruten Anfang April zu uns. Ohne deren Unterstützung wäre die Durchführung einer solch großen Veranstaltung nicht möglich", sagt Steingreß und fügt hinzu. "Für mich persönlich war der bisher letzte Garnisonsball 2020 der schönste. Wir wollen unseren Gästen auch heuer wieder ein ganz besonderes Ambiente bieten. Ich freue mich schon sehr auf diesen Ballabend." Die Mitternachtseinlage kommt von den Weltklasse-Artisten "Jonglissimo".

3000 Besucher werden erwartet

Einen reibungslosen Ablauf der Ballnacht, die bis 4 Uhr in der Früh dauern wird, garantieren rund 200 Soldaten und Rekruten der Rieder Kaserne. "Die Vorbereitungen laufen schon seit längerer Zeit. Wir hoffen, dass viele Besucher kommen werden", sagt Oberstleutnant Hannes Wagner.

Rund 1200 Sitzplätze wird es geben. Die Organisatoren rechnen bei der ersten "Frühjahrsauflage" einer der größten Ballveranstaltungen in Oberösterreich mit mindestens 3000 Besuchern. Nach der vierjährigen Pause sei, so Steingreß, geplant, den Garnisonsball ab sofort wieder jährlich durchzuführen.

Video: Interview mit Oberstleutnant Hannes Wagner

Der Kartenvorverkauf für den Garnisonsball startet am 30. März in der Weberzeile. Auch am 6. April, 13. April und 20. April können im Rieder Einkaufszentrum Karten gekauft werden. Ab 8. April gibt es diese auch von Montag bis Freitag (jeweils von 16 bis 18 Uhr) bei der Wache der Kaserne zu erwerben. Eine Sitzplatzkarte kostet 30 Euro, eine Stehplatzkarte 25 Euro. Alle Informationen gibt es online unter www.garnison-ried.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif