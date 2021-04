Wolf oder Hund? Das Tier dürfte wieder weg sein

Die seltsame Entdeckung in Pfaffstätt bleibt vorerst ein Rätsel: Noch gibt es keine Bestätigung der Experten, ob es sich bei der Sichtung um einen Wolf oder einen Tschechoslowakischen Wolfshund handelt.

Wie berichtet, machten privat aufgenommene Bilder von einem angeblichen Wolf in der Pfaffstätter Ortschaft Sollern beim Siedlerberg per WhatsApp die Runde. Auf einem Waldweg und sogar auf einer Straße im Siedlungsgebiet streifte das wolfsähnliche Tier umher. Mittlerweile dürfte es – was immer es auch war – wieder aus der Region verschwunden sein. "Das Tier hat offenbar das Weite gesucht, seit einer guten Woche gibt es keine Sichtung mehr", sagt Franz Reinthaler, Pressesprecher der Bezirksjägerschaft Braunau.

Die Wolfsbeauftragten des Landes Oberösterreich hätten bisher auch nicht bestätigt, ob es sich um einen Wolf oder einen Hund gehandelt hat.

In der Gemeinde Pfaffstätt dürfte die Verunsicherung nicht groß gewesen sein. Kurz nach dem Auftauchen der Bilder sei wieder Ruhe eingekehrt, berichtet VP-Bürgermeister Wolfgang Gerner. (mala)