Wohnungsbrand in Schärding: Zwei Katzen wurden von der Feuerwehr gerettet

Zu einem Wohnhausbrand am Unteren Stadtplatz in Schärding wurde die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr mit Einsatzleiter Franz Haas war schon im Innenhof Rauch zu sehen. Nachdem nicht bekannt war, ob sich in der betroffenen Wohnung noch Personen befinden, begann der Atemschutztrupp mit der Wohnungsöffnung und Personensuche. Personen waren nicht anwesend, die Einsatzkräfte konnten aber zwei noch lebende Katzen retten. Die Wohnung war laut Information der Feuerwehr völlig verraucht. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand im Wohnbereich schließlich abgelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester erkannt und abgelöscht. Ein am Stadtplatz anwesender Tierarzt kümmerte sich gemeinsam mit dem Roten Kreuz um die beiden Katzen. Die Fellnasen wurden anschließend in eine Tierarztpraxis gebracht.

Die Fellnasen wurden bestens betreut

Nach rund zwei Stunden konnten die 34 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schärding, die mit sechs Fahrzeugen im Einsatz standen, wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die erforderlichen Reinigungsarbeiten durchführen. Die Brandursachenermittlung wurde von der Polizei durchgeführt. Während der gesamten Einsatzdauer war der Untere Stadtplatz für den Verkehr gesperrt.

Die Wohnung wurde bei dem Brand stark beschädigt

