Wohnhaus in Brand: Feuerwehr-Großeinsatz in Taiskirchen

Zehn Feuerwehren standen ab 16.30 Uhr im Einsatz, am Abend waren noch vier Mannschaften vor Ort. Laut ersten Informationen war in der Ortschaft Wohleiten ein Wohnhaus in Brand geraten, das Feuer dürfte im Obergeschoss ausgebrochen sein. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt.

Die Feuerwehrleute holten eine Frau - es soll sich um eine ältere Dame handeln - aus dem brennenden Haus. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.