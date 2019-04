Wohnen und Geschäfte: Ried startet Offensive zur Belebung der Innenstadt

RIED. Unternehmen im Umkreis von bis zu 100 Kilometern sollen gezielt angesprochen werden

Mehr Wohnen und Geschäfte in der Innenstadt – Rieds Politik und das Stadtmarketing arbeiten an konkreten Konzepten, um Leerstände zu verringern und neues Angebot zu schaffen. Immerhin verfüge die Stadt über die derzeit größte Begegnungszone Österreichs, so Bürgermeister Albert Ortig.

Derzeit gebe es im Bezug auf Geschäftsflächen in der Innenstadt 38 Leerstände, davon 78 Prozent in sogenannten C-Lagen – Nebenlagen. Entscheidend für aktives Standortmarketing und die Ansiedlung von Betrieben sei die Marktfähigkeit – Mindestgrößen, guter baulicher Zustand und adäquate Mietpreise.

22 Firmen dazu, drei weg

Gemessen an der Anzahl der "marktfähigen" Flächen liege die Leerstandsquote in der Rieder Innenstadt derzeit bei acht Prozent, der österreichweit vergleichbare Wert liege bei 15 Prozent, so die Analyse des Rieder Stadtmarketings unter Geschäftsführer Roland Murauer.

22 Betriebe haben sich im Vorjahr neu angesiedelt, parallel dazu sei es zu drei Auflassungen gekommen. "Unter dem Strich ist die Bilanz mit 19 Betrieben positiv. 51 neue Arbeitsplätze sind entstanden, 3000 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche und 6,7 Millionen Euro an zusätzlichem Umsatzimpuls", so Murauer.

Als erste Stadt in Österreich habe Ried in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern einen neuartigen Standort-Businesswettbewerb ins Leben gerufen. Betriebsgründer und Jungunternehmer haben 16 Konzepte eingereicht, von den fünf prämierten Einreichungen haben sich bereits vier Unternehmen in der Innenstadt angesiedelt – das fünfte soll nach erfolgter Standortauswahl folgen. Die Gründer werden fachlich stark unterstützt.

Nicht alle Leerstände verfügbar

"Wir kennen alle Leerstände. Natürlich gibt es welche, die nicht marktfähig sind. Und es gibt geeignete leer stehende Flächen, die derzeit aber nicht verfügbar sind", so Bürgermeister Ortig. Als Beispiel genannt wurde eine große Fläche in bester Lage auf dem Hauptplatz, in dem die Filiale einer Drogeriekette untergebracht war – diese Fläche werde wegen eines offenbar finanziell sehr guten Mietverhältnisses bis zum Auslaufen erst ab dem Jahr 2021 verfügbar sein.

Ried habe es jedenfalls geschafft, ein Einkaufszentrum auf der "grünen Wiese" zu vermeiden – nun gebe es mit der Weberzeile entsprechendes innerstädtisches Angebot. Inklusive Einkaufszentrum biete die Innenstadt 157 Betriebe und 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Weitere Standort-Offensive

Zum großen Konkurrenten entwickle sich der Online-Handel, so Roland Murauer. Dies sei aber freilich kein Ried-Spezifikum. Für das Stadtzentrum seien Spezialisierung und Service wichtige Faktoren. Im laufenden Jahr ist eine weitere Standortoffensive vorgesehen. "Wir sprechen Unternehmen in einem Umkreis von 70 bis 100 Kilometern direkt an. Wir bereiten einen weiteren Standort-Businesswettbewerb vor, bieten Franchise-Beratung und vermitteln zwischen Interessenten und Immobilieneigentümern", so Murauer.

Nachsatz: "An der Höhe der Mieten scheitert es jedenfalls in der Regel nicht mehr. Abgesehen von Ausnahmen hat sich das auf ein vernünftiges Maß eingependelt."

Mehr Wohnen in der Innenstadt

Auch das Wohnen in der Innenstadt soll vorangetrieben werden, dazu gibt es ein erstes, konkretes Projekt (siehe Kasten). Und Pläne zur Errichtung eines Parkhauses auf dem Areal des leer stehenden ehemaligen "Stefan-Kinos" für Dauerparker, die in der Innenstadt wohnen, hätten das Potenzial, zum Turbo für innerstädtisches Wohnen zu werden, so der Rieder Vizebürgermeister Thomas Dim. Auf dem "Dach" des Parkhauses soll den Plänen entsprechend übrigens eine "Sky-Bar" entstehen – mit Blick über die Dächer von Ried, die OÖN haben berichtet.

Wohnen in der Innenstadt - samt "Boarding House"

In Ried forciert werden soll auch innerstädtisches Wohnen, zum Beispiel mit dem Projekt „boarding house“. Wobei es darum geht, Einheiten für „temporäres Wohnen“ bereitzustellen – unter anderem für größere Unternehmen wie FACC, die Wohnraum für Mitarbeiter suchen, die jeweils nur gewisse Zeit am Standort stationiert sind – und dann durch weitere temporär am Standort eingesetzte Mitarbeiter abgelöst werden. 25 bis 30 solcher Wohneinheiten seien aktuell durch Unternehmen nachgefragt, so das Rieder Stadtmarketing. Aus Sicht der Rieder Stadtpolitik und des Stadtmarketings ist es das Ziel, diesen Bedarf im innerstädtischen Kernbereich abzudecken. Leer stehende Wohnfläche ist im Innenstadtbereich vorhanden.

