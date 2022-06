Wohn-Initiative mit Exkursion

Ziel ist, neue Perspektiven zum Thema Wohnen am Land zu entwickeln. Spürbar steigende Baukosten, Achtsamkeit im Hinblick auf Bodenverbrauch oder weil Menschen neue Wohnformen an anderen Orten kennen- und schätzen gelernt haben: Die Wohnbedürfnisse seien im Wandel, so die Projektanten. Es handle sich um Veränderung, die auch Chancen für alternative Wohnformen neben dem Einfamilienhaus bieten solle.

Zuletzt wurde in Höhnhart eine "WohnWerkstatt" mit mehr als 40 Interessierten abgehalten, wobei es um architektonische Überlegungen und die Frage ging, welche Werte hinter einem gemeinschaftlichen Zusammenleben stehen. Die Initiative bietet Interessierten am 2. Juli eine Exkursion. Erster Halt ist in Garsten, wo das Projekt "Mayr in der Wim" von 25 Erwachsenen und zwölf Kindern bewohnt wird. Anschließend geht es nach Oberwölbling in Niederösterreich, wo das CoHousing "Pomali" besichtigt wird. Fragen und Anmeldung zur Exkursion per Mail an verena.obermaier@rmooe.at.