Wie hat sich das Verhalten der Anleger geändert? Wie verhalten sich Anleger in der Zeit der Pandemie? Hat die Krise auch Einfluss auf das Zahlungsverhalten der Menschen? Und wie kommen Firmen durch diese Zeit? Zu diesen Fragen nimmt Erich Brandstätter, der Direktor der Oberbank Innviertel, Stellung: Das persönliche Gespräch. „Geld wird verstärkt in das Eigenheim investiert, weniger in die klassischen Bankprodukte. die Menschen sehen im Homeoffice, dass Investitionen in Garten, Terrasse,