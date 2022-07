Woelfl-Gesellschaft übersiedelt nach Straßwalchen

Die internationale Joseph-Woelfl-Gesellschaft verlegt ihren Sitz von Wien nach Straßwalchen. Woelfl war ein erfolgreicher Komponist und Pianist aus dem Umfeld der Familie Mozart und lebte unter anderem in Straßwalchen. Letzteres fand Gemeindehistoriker Franz Bachleitner im vergangenen Jahr heraus. Seither haben sich die Kulturverantwortlichen im Ort ganz der Person Joseph Woelfl verschrieben und arbeiten mit Hochdruck daran, dass der lange vergessene Sohn in der Region wieder in den Vordergrund rückt.

Die Kulturverantwortlichen aus Straßwalchen stehen in engem Austausch mit jener Organisation, die sich dem Leben und Wirken des Komponisten verschrieben hat – der Internationalen Joseph-Woelfl-Gesellschaft. Jetzt wird die Partnerschaft ausgebaut, die Gesellschaft hat beschlossen, ihren Sitz von Wien nach Straßwalchen zu verlegen. "Das ist für uns als Marktgemeinde Straßwalchen eine große Ehre, gleichzeitig bedeutet es viel Verantwortung. Mein erklärtes Ziel ist schon heute: Von hier aus soll Woelfl ganz Österreich erreichen", sagt Straßwalchens Kulturreferent Sebastian Leitl. Am 30. Juli wird im Rahmen einer Woelfl-Gala um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Straßwalchen gefeiert. Musiker wie Werner Karlinger (Harfe), Bernhard Mittmesser (Klarinette) und Johann Zhao (Klavier) werden Stücke des Komponisten zum Besten geben. Die Mezzosopranistin Christa Ratzenböck wird dem Abend ihre Stimme leihen.

"Wir haben uns hier in Straßwalchen auf eine Reise begeben, deren Ziel noch ungewiss ist. Doch bereits heute steht fest, dass Joseph Woelfl in Straßwalchen wieder ein Zuhause gefunden hat und er ein Teil unserer kulturellen Identität ist. Ich freue mich sehr auf die kommenden Projekte und bin der festen Überzeugung, dass unsere Gemeinde schon bald im Kulturbereich eine wichtige Rolle spielen wird, national wie international", sagt Gemeinderat Leitl.