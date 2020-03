Wochen der bewussten Mäßigung: So fasten die Innviertler

"Man muss die richtige Dosis finden"

Günther Ringeltaube Bild: (Privat)

Günther Ringeltaube: Der Konditor macht eine Fastenkur

Umgeben von den ganzen Köstlichkeiten im Mattighofner Café Ringeltaube ist es kein einfaches Unterfangen, nicht schwach zu werden und zu naschen. Chef Günther Ringeltaube hat aber genau das geschafft: eine siebentägige Saft- und Gemüsekur, keine feste Nahrung und ein starker Wille, auch danach die Ernährungsgewohnheiten umzustellen.

"Ich will meinen Ernährungsstil ändern, mich wohler fühlen", nennt er seine Motivation. Den Aschermittwoch hat er als Beginn seiner Fastenkur auserkoren, sieben Tage lang durchgezogen. Heute wartet erstmals wieder etwas zu kauen auf den Konditor- und Bäckermeister: ein selbst kreiertes Fastenbrot aus 100 Prozent Roggen.

"Dem Körper kannst du ja nach so einer Kur nicht gleich alles zuführen und ihn überfordern", sagt Ringeltaube. Nach dem Fastenbrot will sich der Mattighofner beim Naschen weiterhin zurücknehmen. "Ich halte mich an ein 80-20 System, 80 Prozent gesund essen, viel Gemüse, fischreich. Und manchmal auch etwas anderes. Man muss die richtige Dosis finden, das habe ich verlernt", sagt er selbstkritisch.

Seine Kur war am Beginn hart, erzählt er, vor allem der Zuckerentzug machte ihm zu schaffen. Aber nach drei Tagen schon, ging es ihm einfach gut. (mala)

Fasten als Einstieg für Ernährungsumstellung

Diätologin Daniela Heinzl. Bild: Revital

Daniela Heinzl: Die Diätologin gibt Fastentipps

Nicht nur fasten um abzunehmen, rät die Diätologin vom Aspacher Gesundheitszentrum "Revital". Die Gewichtsreduktion sei nur ein (meist positiver) Nebeneffekt. Heilfasten zum Beispiel kann ein optimaler Einstieg zu einer langfristigen Ernährungsumstellung sein.

Die Diätologin selbst habe noch nie im klassischen Sinn gefastet. "Das hängt damit zusammen, dass ich eine damit verbundene Gewichtsreduktion für mich vermeiden möchte. Um aber trotzdem von den positiven Effekten des Fastens zu profitieren, halte ich mich an Nahrungspausen zwischen den Mahlzeiten – sozusagen eine Art Intervallfasten, was meinem persönlichen Rhythmus angepasst ist", sagt Heinzl.

Grundsätzlich diene das Fasten vorrangig der Einkehr und verhelfe dazu, innere Signale wie Hunger, Sättigung, Gusto und Abneigung wieder besser zu spüren, neue Energie zu schöpfen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. "Bei entzündlichen Erkrankungen kann das Fasten zu einer deutlichen Linderung der Beschwerden führen", sagt die Expertin.

Zum Fasten bewusst Zeit nehmen und sich nur auf sich selbst konzentrieren. Extremen Sport oder anstrengende berufliche Projekte sollten nicht in die Fastenzeit fallen. Heinzls Tipp: Verzichten Sie vier Wochen lang auf Zucker. Führen Sie ein Tagebuch, damit sie alle Veränderungen z.B. in Bezug auf Heißhunger, Migräne, Schlafverhalten, Hautbild, etc. erfassen können.

"Den Nullpunkt finden und sich neu einordnen"

Georg Emprechtinger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Georg Emprechtinger: Der Team 7-Eigentümer fastet regelmäßig

Regelmäßig, einmal im Jahr, gönnt sich Team 7-Eigentümer Georg Emprechtinger eine Fasten-Auszeit. Es ist Medien- und Heilfasten, das der Manager praktiziert. "In diesen sieben bis neun Tagen bin ich nicht eingebunden in Kommunikationswege, der Informationsfluss ist unterbrochen, und ich darf – oder muss – mich mit mir selbst auseinandersetzen. Auch die Ernährung schränke ich in dieser Zeit drastisch ein."

So komme er wieder aus dem Trott des Alltags heraus, aus dem Fluss der Gewohnheiten. "Das hilft mir sehr, mich neu einzuordnen und zu spüren. Es hilft einem, den Nullpunkt wieder zu finden", sagt Georg Emprechtinger. Diese Askese sei jedes Jahr in gewissem Sinne ein Neuanfang. "Gerade in einem stressigen Job ist das besonders wichtig. Man trifft danach Entscheidungen anders, man denkt anders, das ist in manchen Situationen nicht nur hilfreich, sondern besonders wichtig", sagt der Unternehmer.

Dieses Medien-Fasten, wie Georg Emprechtinger sagt, verbindet er mit Heil-Fasten: "Einmal am Tag gibt es frisch gepressten Gemüsesaft, am Abend eine Gemüsebrühe, das war´s dann", so Emprechtinger. Darauf bereite er sich körperlich (mit Darmreinigung) vor. "Man muss schon gewisse Dinge beachten und behutsam herangehen, sonst bekommt man körperliche Beschwerden. Sonst geht es schief. Man muss sich auch im Klaren sein, ob man dieses Fasten und dieses Mit-Sich-Alleinsein will und aushält", sagt der Rieder. "Es ist auch für die Psyche eine Reinigung!"

Bewegung gehört für Georg Emprechtinger in seiner Fastenzeit dazu: "Ich laufe, wandere, mache Yoga-Übungen – das ist ein wichtiger Teil für mich." Zeit für sich zu haben, den Körper zu spüren und nicht abgelenkt zu sein, werde durch die Summe der Einschränkungen beziehungsweise Aktivitäten erst möglich.

Zehn Jahre hintereinander hat der Unternehmer seine jährliche Fasten-Auszeit schon praktiziert. "Ich habe das auch schon vorher gemacht, aber eher rustikal", erzählt er. Die Erfahrungen daraus will der Team7-Chef nicht missen. "Ich kann das fast jedem empfehlen. Es ist kein Hexenwerk, aber man muss für sich selbst schon wissen, ob man diese Zeit bewältigen kann. Danach weiß man wieder, wie sich das Leben anfühlt."

"Überraschend Viele greifen das Thema auf"

Hermann Starzinger Bild: (Privat)

Hermann Starzinger: Der Obmann des Rieder Pfarrgemeinderats setzt sich auch liturgisch mit der Fastenzeit auseinander

Er sei selbst überrascht, wie viele Menschen in seinem Umfeld das Thema Fasten auf irgendeine Weise aufgreifen und umsetzen wollen, so der Rieder Hermann Starzinger. Der frühere Bankdirektor bleibt auch in der Pension umtriebig und engagiert, zum Beispiel als Obmann des Rieder Pfarrgemeinderats. "In dieser Funktion setze ich mich mit der Fastenzeit natürlich eher liturgisch auseinander. Ich persönlich verzichte in der Fastenzeit auf Süßigkeiten, allen voran auf Schokolade. Im Bezug auf dieses Thema sollte ich ohnehin das ganze Jahr über recht enthaltsam sein."

Die Fastenzeit als Impulsgeber: Viele Menschen erwarten schon regelrecht den Beginn der Fastenzeit, um je nach persönlichem Zugang keinen Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen oder das Mobiltelefon nicht dauernd zur Hand zu nehmen, so Starzinger mit seinen Beobachtungen.

"Die Fastenzeit ist eine Periode, auf die noch viele Menschen reagieren. Bewusster zu leben, ist an sich eine gute Sache. Und auch aus Sicht der Katholischen Kirche ist das Bewusstsein der Menschen für die Fastenzeit eine positive Sache. Unter dem Strich lässt sich der Fastenzeit also vieles abgewinnen", so der Innviertler.

"Übrigens – die Sonntage in der Fastenzeit sind vom Fasten ausgenommen, heißt es", so Hermann Starzinger mit einem Augenzwinkern in Richtung "Fastenzeitbrechern".

"Fasten als Startschuss für ein gesünderes Leben"

Maria Schönauer. Bild: M. Oberhumer

Maria Schönauer: Die Ärztin für Ganzheitsmedizin weiß über die positiven Aspekte des Verzichts Bescheid

Eine Fastenkur ist für fast alle Menschen möglich und kann sogar ein Startschuss in ein gesünderes Leben sein, weiß Maria Schönauer, Ärztin für Ganzheitsmedizin. Mittlerweile haben nicht nur ältere Personen das Fasten wieder neu entdeckt, auch viele Jüngere sind auf diesen Zug aufgesprungen. Rheumatische Beschwerden, Hautprobleme, Kopfschmerzen, Sodbrennen, Verdauungsprobleme, Wassereinlagerungen, chronische Verschleimung – oft sei eine ungesunde Ernährung der Auslöser für diese Probleme. Und auch das üppige Essen während der vielen Feiertage sei bei vielen Menschen Schuld daran, dass sie sich nicht wohl fühlen.

"Momentan begleite ich eine Gruppe von rund 50 Personen bei ihrer Fastenkur. Ich habe mit allen ein Gespräch geführt, wir treffen uns gelegentlich, kochen gemeinsam, gehen walken und vieles mehr", sagt die Ärztin aus Gurten. "Es geht sehr einfach. Man fühlt sich vitaler und leichter, sowohl körperlich als auch geistig. Notwendig gewordene Veränderungen können leichter umgesetzt werden. Auch Ernährungsumstellungen gelingen in dieser Phase sehr gut ", so Schönauer. Es gibt viele verschiedene Formen des Fastens. "Man muss sich den Konstitutionstyp vorher genau anschauen. Wichtig ist, während der Kur zumindest ein wenig Sport zu betreiben. Auch Kinder können mitfasten, z. B. in dem sie in der Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichten", sagt Schönauer.

"Mein Glaube gibt mir viel Kraft"

SVR-Spieler Takougnadi Bild: GEPA pictures

Balakiyem Takougnadi: Für den Spieler der SV Ried hat die Fastenzeit einen besonderen Stellenwert

Seit zweieinhalb Jahren spielt Balakiyem Takougnadi bei der SV Ried. In der Mannschaft ist der 27-Jährige wegen seines Humors beliebt. Der Sportler, der im Alter von fünf Jahren von Togo nach Österreich kam, ist gläubiger Christ. "Wenn ich auf das Spielfeld komme, bete ich, dass ich mich nicht verletze und ein gutes Spiel mache. Mein Glaube gibt mir viel Kraft, auch meine Familie ist religiös", sagt der Fußballer, der sich selber als "sehr positiv denkenden Menschen" bezeichnet.

Die Fastenzeit habe für ihn als gläubigen Menschen einen besonderen Stellenwert. "In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern verzichte ich vor allem auf Fleisch und Süßigkeiten. Das habe ich auch in den vergangenen Jahren gemacht", sagt Takougnadi und fügt hinzu: "Mir geht es darum, in dieser Zeit auf etwas zu verzichten, was ich sonst gerne mag. In den ersten zehn Tagen fällt mir vor allem der Verzicht auf Süßes nicht ganz so leicht, aber dann gewöhnt man sich relativ rasch daran." Kein Fleisch zu essen sei hingegen überhaupt kein Problem. "Ich esse sehr gerne Fisch, Fleisch fehlt mir in diesen 40 Tagen nicht wirklich." Nicht extra verzichten muss Takougnadi auf den Genuss von Alkohol. "Ich trinke generell keinen Alkohol, also ist das für mich kein Thema." Auf die Frage, was die Österreicher von den Menschen im Togo lernen können, antwortet er: "die unglaubliche Lebensfreude." (tst)

Die Zeit nutzen, um in Ruhe in sich zu gehen

Hans Hofer vom Stift Engelszell Bild: BiEi

Hans Hofer: Wirtschaftsleiter Trappistenstift Engelszell

Das den Speiseplan im Stift Engelszell betrifft, ändert sich in der Fastenzeit nicht viel. "Trappisten leben das ganz Jahr über vegetarisch. Aschermittwoch und Karfreitag sind natürlich strikte Fastentage und es wird nur Wasser getrunken und nichts gegessen", sagt Hans Hofer. Das Starkbier, das in Engelhartszell gebraut wird, darf auch in dieser Zeit getrunken werden. "Das Flüssige bricht das Fasten nicht. Die Geschichte besagt ja, dass das Bier damals zum Papst gebracht worden ist, um ihn zu fragen, ob man dieses in der Fastenzeit trinken dürfe. Da die Reise damals natürlich mehrere Tage gedauert hat, war das Bier bereits sauer. Deshalb hat der Papst gesagt, wer dieses trinken möchte, darf das gerne tun", sagt der Innviertler.

Mehr Besucher als normalerweise werden in der Karwoche im Stift Engelszell empfangen. "Viele kommen, um endlich wieder einmal zur Ruhe zu kommen. Das ist in der jetzigen Zeit ja immer schwieriger", sagt Hofer. Er selbst bete zweimal täglich mit den Trappistenmönchen. "Außerdem nutzen wir jeden Montag, Mittwoch und Freitag die Zeit von 14 bis 14.30 Uhr um in absoluter Stille Energie aufzutanken. Das gibt mir Kraft", sagt Hofer. Die Fastenzeit sollte jeder nutzen, um die Menschlichkeit wieder in der Vordergrund zu stellen. "Jeder sollte darüber nachdenken, ob er auf der richtigen Spur ist, beziehungsweise wer und was ihm im Leben wirklich wichtig ist."

"Fasten hat für mich viel mit Umkehr zu tun"

Nico Sperl

Nico Sperl: Der Eberschwanger fastet anders

Die 40 Tage der Fastenzeit beginnen und enden für den 20-jährigen Nico Sperl mit den wichtigsten Tagen im Jahr. An zweien (Aschermittwoch, Karfreitag) isst der gläubige Eberschwanger, der auch Wortgottesdienste leitet, gar nichts. Erst nach der Auferstehungsfeier genehmigt er sich eine Mahlzeit. "Nichts Aufwändiges, nur ein Brot oder so", sagt Sperl. Davon abgesehen hat für ihn die Fastenzeit weniger mit Essen, vielmehr mit Umkehr zu tun.

"Ich habe mir für heuer vorgenommen, die Umkehr zum zentralen Thema der Fastenzeit zu machen. Damit meine ich das bewusste Umdrehen, zurückblicken auf den eigenen Weg und reflektieren. Denn aus jedem Moment – egal ob gut oder nicht – kann man lernen", sagt Nico Sperl. Für ihn ist es eine Zeit, sich bewusst mit Gott, seiner Beziehung zu ihm, sich selbst und der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. "Darüber hinaus möchte ich mich während der 40 Tage in erster Linie mit Menschen umgeben, die mir gut tun", sagt der sportliche 20-Jährige, der sich bereits auf seine Teilnahme am Ironman 2021 in Klagenfurt vorbereitet.

Eine mental und körperlich anstrengende Zeit, die er sich gerne mit einem Stück Kuchen versüßt. "Ich esse leidenschaftlich gerne. Auf ein Stück Kuchen kann ich einfach nicht verzichten – nicht einmal zwei Tage vor einem großen Wettkampf", gesteht der junge Eberschwanger.