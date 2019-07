Wo Tarockierer und Gelsen um die Wette stachen

"Was, wirklich?" So, oder so ähnlich, reagierten Teilnehmer am Häfn-Tarock auf einen ihnen zugeraunten Hinweis, dass es für den Turniersieger "eine Woche Vollpension" in den altehrwürdigen Mauern mit der Hausnummer Suben 1 gäbe. Die meisten haben den Schmäh aber schnell "überrissen", handelt es sich doch bei Suben Nummer 1 um das weithin bekannte Gefängnis.

Über Einladung von Anton Zweimüller, seines Zeichens Bezirksinspektor in der Strafvollzugsanstalt, wird dort seit 2010 einmal jährlich tarockiert. In der "Beamtenküche" drängten sich mehr als hundert Personen auf engstem Raum, um an dem königlichen Kartenspiel teilzunehmen. Weil 112 Kartler – so viele wie selten zuvor – gekommen waren, musste sogar auf Tischen in – nein, nicht Zellen – Nebenzimmern gespielt werden. Bei trotz offener Fenster brütender Hitze wurde mit den Gelsen um die Wette gestochen. Die Blutsauger hatten offensichtlich "den Braten gerochen" und waren in Hundertschaften aus den nahen Innauen angeflogen, um sich einmal so richtig satt zu saugen. Ihre Opfer reagierten oft nur mit kurzzeitig wildem Gefuchtel, so sehr waren sie in jenes Spiel vertieft, das sie hier zusammenführte – Tarock! Von weither kamen an diesem Abend die Turnierteilnehmer, aus Saalfelden genauso wie aus Perchtoldsdorf und Gries am Brenner. Auf die Frage, warum er den weiten Weg von Gries ausgerechnet nach Suben und noch dazu bei brütender Hitze in Kauf genommen hätte, meinte Martin Vogelsberger lapidar nur: "Waunn houscht scho die Möglichkeit, in einem Häfn zu tarockieren, ohne dasscht dort einsitzt?" So richtig ausgezahlt hatte sich die weite Anreise für den Tiroler nicht, er landete auf Rang 46.

In memoriam Roman Foissner

Cheforganisator Anton Zweimüller ist selbst nicht nur begeisterter Tarockierer, er zählt zu den besten im Innviertel. Das heurige Turnier an seinem Arbeitsplatz ernannte er kurzfristig in "Roman-Foissner"-Turnier um. In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen ehemaligen Propst des Stiftes Reichersberg, der ebenfalls leidenschaftlicher Tarockierer gewesen sei. In Foissners Sinne werde der Turniererlös für Bedürftige der Region zur Verfügung gestellt, versprach Anton Zweimüller. Dankbar war der im lässigen T-Shirt statt Anstaltsuniform gekleidete Zweimüller nicht nur den vielen Gekommenen, sondern auch den freiwilligen Helfern – darunter auch in Suben einsitzende "Freigänger" – die die Gäste nicht nur aufmerksam bedienten, sondern auch einige Pfunde bei ihrer schweißtreibenden Arbeit verloren.

Auch schöne Sachpreise steuerten Insassen der StVA Suben bei. Keine Gnade mit ihren Konkurrenten zeigten die Teilnehmer der das Turnier mitorganisierenden Tarockrunde Sauwald, die zu dritt ganz vorne landeten: Walter Stockinger vor Sepp Lang, beide Schärding, und Josef Kisslinger, St. Roman.