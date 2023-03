Wo im Innviertel die Pferdestärken dominieren

Es ist eine bemerkenswerte Konzentration an Pferdestärken, die sich vor allem im Bezirk Ried und in angrenzenden Gemeinden zeigt. Hier finden einige der größten und bedeutendsten Pferdemärkte des Landes statt. Der Pferdemarkt in Riedau hat vergangenen Samstag den Anfang einer Serie an Pferdemärkten gemacht, mit dem Obernberger Pferdemarkt am 25. März folgt einer der größten Rossmärkte des Landes.