Wo Eltern zu Ernährungsprofis für das Kind werden

Für Kinder mit Diabetes ist richtige Ernährung ein wesentlicher Teil des Alltags. Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried will nun Betroffene miteinander vernetzen – bei einem Diabetes-Brunch, an dem betroffene Kinder und ihre Eltern teilnehmen können. "Diabetes bei Kindern lässt sich gut behandeln, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Unser Ziel ist es, dass die Eltern zu Profis für das eigene Kind werden", sagt Oberärztin Marlene Schönhuber, Diabetesexpertin an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Rieder Krankenhaus.

Eine "Nanny" gibt Antwort

Erstmals findet dazu am Samstag, 4. November (von 10 bis 12 Uhr, Seminarzentrum), ein Treffen diabetesbetroffener Kinder und deren Eltern statt. Bei einem Brunch (auch dieser ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Diabeteskranken abgestimmt) gibt "Diabetes-Nanny" Ulrike Humpel (Österreichische Diabetikervereinigung) Antwort auf verschiedenste Fragen. Teilnehmen können alle Interessierten, egal ob sie im Krankenhaus Ried behandelt werden oder nicht. Anmeldung: bettina.huber@bhs.at; 077 52 / 602 -91414.

