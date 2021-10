In der idyllischen, hügeligen Ortschaft Tannberg betreiben Ursula und Josef Winkler seit drei Jahren ihr "Sacherl" – also eine bescheidene Landwirtschaft. Was sich klein und niedlich anhört, entpuppt sich mittlerweile als florierender Gemüsebau, der derzeit einhundert Familien in Form von solidarischer Landwirtschaft mit frischem Gemüse versorgt. "Wir wollten mit der Bezeichnung ‚Sacherl’ das Kleine betonen", erzählt Josef Winkler.