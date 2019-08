WM-Vierter mit gebrochenem Daumen

Drei Jahre lang war Lukas Höllbacher ausschließlich auf seiner Husqvarna Motocross unterwegs. Doch die Chance, bei der Supermoto Weltmeisterschaft in Portugal zu starten, ließ sich der 24-jährige Bäcker aus Ranshofen nicht entgehen. In Montalegre wurde der diesjährige Weltmeister mit nur einer Veranstaltung ermittelt. Dementsprechend groß war der Ehrgeiz der Fahrer und der Teams.

Der Innviertler bekam in Portugal die Chance, für das italienische MTR Team zu starten. Kein einfaches Unterfangen, da der Ranshofner die nationale Motocross Meisterschaft fährt und so kaum Zeit hatte, sich auf den nötigen Supermoto-Fahrstil einzustellen. Auch deshalb ging Lukas Höllbacher mit gebremsten Erwartungen ins Rennen. "Ich habe mich über die Möglichkeit, mit dem MTR Team bei der Supermoto Weltmeisterschaft zu starten, sehr gefreut. Allerdings konnte ich mich durch den kurzfristigen Entschluss teilzunehmen nicht mehr optimal an das Motorrad gewöhnen und es testen. Deshalb mussten wir vor Ort in Portugal immer wieder einige Setup-Veränderungen machen. Es hat mir trotzdem unheimlich Spaß gemacht wieder zurück im Supermotogeschehen zu sein und für ein so motiviertes Team zu fahren", sagt der 24-Jährige.

Mit der Freude am Sport kamen auch die Ergebnisse. Der Innviertler holte sich den vierten Startplatz und nahm so das erste Rennen aus der zweiten Reihe in Angriff. Den ersten Bewerb beendete Lukas Höllbacher auf Platz drei, "womit ich extrem zufrieden war." Tags darauf standen noch zwei weitere Rennen auf dem Programm. Ersteres schloss der Innviertler auf Rang vier ab. "Da ich ein alter Ehrgeizler bin, wollte ich im letzten Rennen noch einmal alles geben, um als Dritter ins Ziel zu kommen. Leider habe ich zu viel gepusht und kam im Offroad-Eingang zu Sturz. Ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt, habe aber versucht, meinen vierten Platz sicher ins Ziel zu bringen", sagt Höllbacher, der am Ende das Podest nur um Haaresbreite (punktgleich mit dem Drittplatzierten) verpasst hat.

Nicht nur auf das Ergebnis hatte der Sturz Auswirkungen. "Es hat sich herausgestellt, dass ich eine Gelenkluxation und einen gebrochenen Daumen habe. Das muss operiert werden, weshalb meine Saison vorzeitig beendet ist. Trotzdem möchte ich mich bei allen bedanken, die mir die Teilnahme an der Supermoto Weltmeisterschaft ermöglicht haben", ist der WM-Vierte dennoch zufrieden.