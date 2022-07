WM-Teilnehmer nun Sportmanager

Weltklasse-Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis bereitet sich derzeit bei einem Trainingslager in Übersee auf die Handbike-Weltmeisterschaften in Kanada vor, die von 4. bis 14. August in Quebec stattfinden. Zuletzt kam Ablinger immer besser in Fahrt und konnte beim Europacuprennen in Köln im Einzelzeitfahren den dritten Platz belegen.

Zusätzliche Hoffnung gibt Ablinger, dass er in Übersee mit einem neuen Handbike starten kann. Ludwig Hackinger hat Ablinger ein Wettkampfbike aus der "alten Rio-Gabel" und dem "neueren Tokio-Rahmen" zusammengebaut. An den High-Speed-Kurs in Quebec hat der Innvierter jedenfalls beste Erinnerungen, 2013 hat er auf dieser Strecke WM-Gold geholt.

Zuletzt schloss Walter Ablinger an der Schweizer Universität St. Gallen die Ausbildung zum Sportmanager ab. Am hochkarätigen Lehrgang nahmen Sportgrößen wie der deutsche Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann teil.