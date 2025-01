WKO Schärding zeigt Optimismus in einem Jahr "voller Herausforderungen und Spannungen"

"Schwierige Zeiten bringen die besten Ideen mit sich", sagte Florian Grünberger, Bezirkstellenobmann der Wirtschaftskammer Schärding, anlässlich des Jahresempfangs, zu dem die WKO Schärding am Donnerstagabend ins Schloss Sigharting lud. Auch wenn das Jahr 2025 laut Grünberger eines "voller Herausforderungen und Spannungen" werde, habe man Grund für Optimismus. „Unsere Region ist mit ihrem ausgewogenen Mix an kleinen, mittleren und großen Betrieben ein starker Wirtschaftsbezirk, der sich durch innovative Ansätze und eine zukunftsorientierte Ausrichtung auszeichnet“, betonte Grünberger, der sich in Sigharting über den Besuch zahlreicher Gäste freuen konnte. Der große Saal im Sighartinger Schloss war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehr als 170 Unternehmerinnen und Unternehmer nahmen die Einladung zum Jahresempfang an.

Bezirksstellenobmann Florian Grünberger Bild: WKO/Loher

"Falsch abgebogen"

Unter den Ehrengästen waren neben der oberösterreichischen Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer, Vize-Präsident Clemens Malina-Altzinger und Gerold Royda (Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft) auch Vertreter der lokalen Politik und Wirtschaft. Präsidentin Hummer forderte in ihrer Ansprache einmal mehr einen großflächigen Abbau der Bürokratie in Österreich, aber auch innerhalb der Europäischen Union. In den vergangenen Jahren sei man in vielen Bereichen "falsch abgebogen", so Hummer. Berichtspflichten und bürokratische Auflagen hätten überhand gewonnen, man habe dadurch massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. „Jeder Bezirk in Oberösterreich hat seine eigene Charakteristik. Was alle eint, ist die Forderung nach Entlastungen“, sagte Hummer. Die Stimmung in der oberösterreichischen Unternehmerschaft sei aber überraschend gut, so die WKO-Präsidentin. Laut aktueller Umfrage würden 43 Prozent der Unternehmen und damit die Mehrheit zuversichtlich ins neue Jahr gehen. Nur 21 Prozent blicken den nächsten 12 Monaten mit Sorge entgegen.

Auszeichnung für Sighartinger Unternehmer

Das offizielle Programm, durch das Moderatorin Kati Hochhold führte, endete jedenfalls mit positiven Höhepunkten. Neben einem unterhaltsamen Business-Kabarett von Max Mayerhofer, wurde einem lokalen Unternehmer eine große Ehre zuteil: Alois Danninger, Geschäftsführer von "Danninger Transporte" in Sigharting, bekam von Präsidentin Hummer für seine langjährigen Verdienste und Tätigkeiten in der WKO Schärding die Wirtschaftsmedaille in Silber überreicht.

