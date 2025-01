Witwe gibt entwendete Statue an Kirche zurück

Eine vor vielen Jahren aus der Passauer Wallfahrtskirche Mariahilf auf der Innviertler Seite des Inns verschwundene Marienfigur hat ihren Weg zurückgefunden. "Ich habe in den 25 Jahren als Pater schon viel erlebt, aber so etwas noch nicht", so der Prior des an die Wallfahrtskirche angeschlossenen Klosters, Jakob Zarzycki, zur "Passauer Neuen Presse".

Offenbar hatte ein Mann aus Norddeutschland vor vielen Jahren die etwa 35 Zentimeter große Figur bei einem Besuch in Passau mitgehen lassen. Wieder zu Hause, habe er seinen Diebstahl seiner Frau gestanden. Diese sei peinlich berührt gewesen, habe ihn aber nicht gefragt, wo genau er die Statue weggenommen habe. 2024 sei der Gatte gestorben. Die Witwe habe dann beschlossen, das unfreiwillige Erbe an seinen Ursprungsort zurückzubringen.

Hinweis im Souvenirladen

Im Rahmen einer Busreise sei die Frau in den vergangenen Tagen nach Passau gekommen. Ihr sei nicht viel Zeit geblieben, zu eruieren, wie das Kloster mit der Kirche und der großen Wallfahrtstreppe heiße, das sie einst mit ihrem Mann besucht habe. Deshalb habe sie sich in einem Souvenirladen einer Verkäuferin anvertraut. Dieser sei sofort klar gewesen, dass es sich nur um Mariahilf handeln könne. Die Händlerin informierte laut der "Passauer Neuen Presse" den Pater über das glückliche Ende der ungewöhnlichen Entführung. Geplant sei, die Figur künftig in einer Nische in der Wallfahrtsstiege unterzubringen. "Die Tat kann ich dem Dieb nicht vergeben, aber er möge in Frieden ruhen, nachdem seine Frau Reue für ihn gezeigt hat", so der Prior. Passau-Mariahilf mit seinem Treppengang ist ein traditionelles Ziel vieler Wallfahrer auch aus dem Innviertel.

