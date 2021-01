Nach vielen heftigen sowie emotionalen Debatten und Stellungnahmen ist am vergangenen Dienstag die Entscheidung zugunsten des Wirtschaftsparks Innviertel im Reichersberger Gemeinderat gefallen. Die Innviertler Nachrichten haben in den Umlandgemeinden nachgefragt. Nicht alle Bürgermeister sind glücklich über diese Entscheidung. Vor allem der zu erwartende Verkehr ist in den Gemeinden Ort, St. Martin und Mörschwang schon jetzt ein großes Problem.