Wirtschaftsgebäude und Stall völlig abgebrannt

Kurz nach 9 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Taufkirchen an der Pram ein Brand aus. Das Wirtschaftsgebäude und das Stallgebäude wurden komplett zerstört. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus bzw. Nachbarobjekte konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren verhindert werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, ebenso konnten noch sämtliche Tiere aus dem Stallgebäude gebracht werden.

Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Die Schadenshöhe war Samstagnachmittag noch unbekannt. Ermittlungen zur Brandursache werden geführt.