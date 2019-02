"Wirtschaft wird immer mehr weiblich"

BEZIRK RIED. 2018 wurden 48 Prozent der neuen Unternehmen im Bezirk Ried von Frauen gegründet

Daniela Hofinger, Rieds neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, mit ihren Stellvertreterinnen Doris Dim-Knoglinger und Karin Hartjes Bild: Streif

Die Frauen sind in Sachen Firmengründungen auf der Überholspur. Der Trend sei auch im Bezirk Ried eindeutig zu sehen, sagt Josef Heißbauer, Obmann der Wirtschaftskammer Ried. "Die Frauen sind auf dem Vormarsch, die Wirtschaft wird immer mehr weiblich, und das ist gut so", sagt Heißbauer. 2018 wurden im Bezirk Ried 203 neue Unternehmen gegründet – rund 48 Prozent davon von Frauen. Das Verhältnis zwischen Unternehmer und Unternehmerin liege derzeit im Bezirk bei 59 zu 41 Prozent. Geht man von der aktuellen Entwicklung aus, wird dieses Verhältnis in den kommenden Jahren immer ausgewogener werden. 78 Prozent der Frauen machen sich nach der Geburt des ersten Kindes selbstständig.

"Frau in der Wirtschaft" ist Anlaufstelle für viele Unternehmerinnen. Daniela Hofinger wurde Ende Jänner als Rieds neue Bezirksvorsitzende gewählt, sie folgt Sieglinde Roitinger nach. Ihre Stellvertreterinnen sind Doris Dim-Knoglinger und Karin Hartjes.

"Wir heißen neue Unternehmerinnen jederzeit herzlich willkommen. Frau in der Wirtschaft ist ein starkes Netzwerk von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin", sagt Hofinger.

Man wolle selbstverständlich regionale Akzente für die Stärkung der heimischen Wirtschaft setzen, betonten die drei Vorstandsmitglieder bei einem Pressegespräch. Mit der Kampagne "Und du?" setzen sich die Unternehmerinnen für den bewussten Einkauf vor Ort ein. "Wenn schon online, dann am besten regional", sagt Doris Dim-Knoglinger. Etwas mehr als 900 Mitglieder zählt Frau in der Wirtschaft derzeit im Bezirk Ried.

