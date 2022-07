Wirtschaft wächst, Gemeinden müssen mitwachsen

100 Millionen Euro für zusätzliche 1000 Jobs: Der Industriekonzern ABB hat kürzlich kräftig in den B&R-Standort in Eggelsberg investiert, die OÖN berichteten. 2500 Mitarbeiter hat B&R in Eggelsberg schon, in mehreren Schritten sollen 1000 dazukommen. Dass ein Leitbetrieb so stark wächst, freut natürlich auch den Bürgermeister. "Es ist ein kräftiges Zeichen dafür, dass die Firma am Standort festhalten will", sagt FP-Ortschef Josef Maislinger.