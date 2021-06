Wirtschaft kommt wieder in Fahrt

Der Ausbau von Breitbandinternet solle vor allem auch in ländlichen Regionen vorangetrieben werden, Schwerpunkte gebe es derzeit in Altheim, Ostermiething, St. Radegund und Tarsdorf. Die Wirtschaft sei wieder auf einem guten Weg, so Achleitner, der unter anderem die Firma rt-Group in Uttendorf besuchte, die als Konstruktionsbüro gegründet worden war und mittlerweile mit mehr als 100 Mitarbeitern Komplettlösungen im Bereich Kunststofftechnik mit Spritzguss, Werkzeugbau und Kunststoffteilfertigung bietet.

Der Steinmetzbetrieb Permatinger in Munderfing ist Spezialist für Naturstein, Keramik, Kunststein, Marmor, Granit und Onyx, so Achleitner bei seinem Besuch. Unter dem Titel Stone Drum werden zudem weltweit patentierte Trommeln zu 100 Prozent aus Naturstein produziert. Jede Trommel kann individuell konfiguriert werden. Beck mit Sitz in Mauerkirchen ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Befestigungstechnologie, 99 Prozent der hergestellten Waren werden exportiert. Insgesamt beschäftigt Beck rund 450 Mitarbeiter und hat auch Niederlassungen in Italien, Polen und den USA. Mit der Entwicklung von eigenen Holznägeln setzt Beck auch auf nachhaltiges Bauen.

Im Gewerbegebiet von Höhnhart, den Achleitner ebenfalls besuchte, entsteht aktuell ein Multifunktionsbau mit Baumarkt samt Gartencenter, Nahversorger, Arztpraxis und Mietbüros. Die Fertigstellung ist für April 2022 geplant.