Wirte werden durch Supermärkte unter Druck gesetzt

Wenn das Bier teurer wird, ist der Aufschrei bei den Biertrinkern in der Regel groß.

Die Brauunion als größter Bierkonzern in Österreich plant, wie berichtet, Erhöhungen beim Bierpreis von 3,6 Prozent. Auch viele Privatbrauereien gehen einen ähnlichen Weg. So auch die Brauerei Ried, wie Geschäftsführer Christian Aigner berichtet. "Wir als Unternehmen müssen wirtschaftlich denken und sind daher zu den Preiserhöhungen gezwungen. Das ist auch meine Pflicht als Geschäftsführer", sagt Aigner. Hinzu kommt, dass die Brauereimitarbeiter um rund acht Prozent mehr Lohn erhalten. "Diese Lohnerhöhung müssen wir ebenfalls einkalkulieren", sagt Aigner.

Dass der Aufschrei unter den Biertrinkern groß ist, ist für den Chef der Rieder Brauerei nichts Neues. "Bei Preiserhöhungen beim Bier oder dem Schnitzel ist die Aufregung bei uns traditionell immer groß", sagt der Geschäftsführer der Brauerei Ried.

Reine Panikmache

Der Aufschrei wegen der angekündigten Preiserhöhungen ist für Braunaus Wirtesprecher und Gastronomen Herbert Karer reine Panikmache. "Seitdem bekannt wurde, dass der Bierpreis erhöht wird, fragen mich die Gäste fast täglich, wann das auch bei mir im Gasthaus passieren wird. Manchmal habe ich das Gefühl, einige von ihnen können es kaum erwarten, mehr für ein Bier zu bezahlen", sagt Karrer mit einem Lächeln.

Dass über den Bierpreis viel und gerne diskutiert wird, ist für ihn auch keine Neuigkeit. "Das ist so bei uns im Innviertel. Das Bier ist dem Innviertler eben sehr wichtig", sagt Karrer.

Wenig Verständnis hat der Wirtesprecher für Gastronomen, die angekündigt hätten, ihre Mehrkosten nicht an die Kunden weiterzugeben. "Das können vielleicht nur Ein-Mann-Betriebe verantworten. Doch wer seine Mitarbeiter auch in Zukunft gut bezahlen will, der wird den Preis erhöhen müssen", sagt Karer. Er werde den Preis um 20 Cent erhöhen.

Karrer: "Preisschleuderei"

Was Karer sauer aufstößt, ist der Bierpreis in den Lebenmittelmärkten. Hier werde mit Aktionen Preisschleuderei betrieben. "Die Brauereien müssen dem Handel endlich einen Riegel vorschieben und die Aktionen untersagen. Das wäre wichtig", sagt Karer.

Das sei Laut Aigner nicht mögliche, denn die Brauereien hätten bei der Preisgestaltung der Supermärkte nichts mitzureden. "Wir bestimmen den Preis nicht. Das Problem sind die großen Konzerne, die durch Aktionen den Preis drücken. Privatbrauereien, wie unsere, können mit Preisen der Big Player nicht mithalten", sagt Aigner.

"Setzen auf unsere Mitarbeiter"

Die Eggelsberger Brauerei Schnaitl mit Geschäftsführer Matthias Schnaitl hat die Preise um rund fünf Prozent erhöht. "Rund 40 bis 45 Prozent unserer Kosten fallen auf das Personal, weil wir auf unsere Mitarbeiter und nicht auf die Industrialisierung setzen", sagt Schnaitl.

Generell sei es so, dass Bier aufgrund der vielen Angebote in den Supermärkten immer mehr zu einem "Aktionsartikel" werde. Der Konsument plane mittlerweile sehr genau, bei welchen Angeboten er zugreife. Auch der Glasmangel und die dadurch steigenden Preise seien eine Herausforderung, sagt Schnaitl.

