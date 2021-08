BRAUNAU. Jochen Reumüller, der gemeinsam mit Reinhard Katz das Restaurant Tafelspitz, Nudelkuchl und Esszimmer in Braunau leitet, geht ab 1. September an Sonn- und Feiertagen einen neuen Weg. "Wir haben uns dazu entschlossen, unseren Mitarbeitern am Sonntag zusätzlich einen Zuschlag in der Höhe von 50 Prozent für ihre Arbeitsstunden zu vergüten", sagt Reumüller im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten.