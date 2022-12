Wird die HTL Ried zur Anton-Zeilinger-HTL?

Nun will die Stadtpolitik per Gemeinderatsbeschluss den Nobelpreisträger würdigen: Der HTL Ried wird vorgeschlagen, sich in "Anton-Zeilinger-HTL" zu benennen. Mangels Zuständigkeit kann die Stadt allerdings keinen direkten Einfluss darauf nehmen.

Sollte die HTL-Benennung nicht zustandekommen, soll die Rieder Promenade in "Anton-Zeilinger-Promenade" umbenannt werden. Zudem soll dem Nobelpreisträger mit Rieder Wurzeln die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen werden – allerdings "ohne Ehrenring", wie ein Gemeinderatsmitglied am Rande kritisch anmerkt. (sedi)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper