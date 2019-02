Wird aus dem ehemaligen Rieder Stadtkino ein Parkhaus?

RIED. Grundlagenstudie für ein solches Projekt wurde im Rieder Stadtrat thematisiert.

Das ehemalige Rieder Stadtkino in der Johann-Georg-Hartwagner-Straße Bild: rokl

Das ehemalige "Stadtkino Stefan" hatte in Ried echten Kultstatus. 2006 wurde das Kino nach rund 95 Jahren geschlossen. Vor zehn Jahren eröffnete im Gebäude in der Johann-Georg-Hartwagner-Straße 36 ein Café mit Spielautomaten. Dieses ist aber mittlerweile seit längerer Zeit geschlossen, das Gebäude steht leer. Schon zwischen 2006 und 2009 gab es in Ried immer wieder Gerüchte über die Nachnutzung der Immobilie. Diese Spekulationen dürften jetzt wieder Fahrt aufnehmen.

Den OÖN liegen einige Auszüge einer Grundlagenstudie "Parkhaus altes Kino" vor. In dieser wird der Frage auf den Grund gegangen, ob und in welcher Größe ein Parkhaus errichtet werden könne. Wirtschaftliche Faktoren und das Einholen der dafür notwendigen Grundlagen sind nicht Gegenstand der Studie, die dem Vernehmen nach vor Kurzem im Rieder Stadtrat thematisiert und präsentiert wurde.

49 Parkplätze wären möglich

Grundsätzlich sei die Errichtung eines Parkhauses, wie auch der Betrieb eines Geschäftslokals und Gastronomiebetriebs in diesem Bereich zulässig, ist aus der Grundlagenstudie zu entnehmen. Die Zu- und Abfahrt könnte vom Erdgeschoß der Hartwagnerstraße erfolgen, als realistische Anzahl werden 49 (Dauer-)Stellplätze auf vier Etagen angenommen. Dafür sei jedoch die Inanspruchnahme des nachbarlichen Innenhofes sowie des Luftraumes über dem Gehsteig notwendig.

Die Grundlagenstudie setzt sich auch kurz mit einer möglichen Realisierung von Geschäftsflächen und Gastronomie auseinander. So könnte beispielsweise in der obersten Etage ein "attraktives Gastronomieangebot" entstehen. Als ein mögliches Beispiel wird ein "Sky-Café" angeführt. Beim Punkt "Fazit" heißt es abschließend, dass eine Errichtung eines Parkhauses mit zirka 49 Stellplätzen auf dem Planungsareal realisierbar wäre.

