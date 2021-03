Die Stadt Braunau als Unesco-Weltkulturerbe: Die Bewerbung um diesen Status hat VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher im Sommer 2020, wie berichtet, dankend abgelehnt. Erst ein halbes Jahr später schlägt seine Entscheidung landesweit mediale Wellen. Warum erst so spät? Man habe erst Monate nach diesem "Alleingang" von der Absage erfahren, heißt es. Tatsächlich ist es aber so, dass die Oberösterreichischen Nachrichten am 30. September und am 15. Oktober groß darüber berichtet hatten.