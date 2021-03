Wirbel um geplantes Nassholzlager in Hochburg-Ach

Aufgrund des angespannten Holzmarktes, werden landesweit größere Lagerplätze errichtet und mit 80 Prozent gefördert. Bisher wurden vier solche Langer beim Land eingereicht, eines davon ist in Hochburg-Ach geplant. Während die Holzwirte von dringender Notwendigkeit sprechen, sprechen besorgte Bürger von „unverantwortlicher Trinkwasserverschwendung“.



Ein Nasslager dient dazu, Baumstämme für eine längere Zeit zu konservieren, in dem sie künstlich beregnet werden. Somit ist eine längerfristige Lagerung ohne Qualitätsverlust möglich. Im Weilhartsforst möchte die Castell-Castellsche Forstverwaltung einen Nassholzlagerplatz errichten. Zur Bewässerung soll nicht das Wasser aus der nahegelegenen Salzach, sondern aus dem „mächtigen“ Grundwasserstrom des Weilhartsforstes, gesammeltes Regenwasser und – wenn erforderlich – Kreislaufwasser genutzt werden, steht im technischen Bericht. Konkret geht es um die Wasserentnahme von maximal 34 Liter pro Sekunde, das entspricht gut einer Million Kubikmeter Wasser im Jahr, wobei laut Gutachten 80 Prozent wieder ins Grundwasser zurückgeführt werden würden.

„Die 80 Prozent stimmen nicht. Die Unterlagen sind meiner Meinung nach alles andere als genehmigungsfähig. Es wird ein falscher Durchlässigkeitsbeiwert verwendet und die berechnete Verdunstung von 15 Prozent ist viel zu optimistisch. Sieht man sich andere Dokumente an, wird von Verlusten von 20 bis 30 Prozent ausgegangen“, sagt Verena Steiner. Die Obfrau des Vereins „mia4moang“ hat am Samstag kurzfristig eine Infoveranstaltung organisiert, denn „leider wurden wir erst jetzt auf dieses Vorhaben aufmerksam, nicht einmal Gemeinderatsmitglieder wussten davon.“ Von „Trinkwasserverschwendung in gigantischem Ausmaß“ spricht auch Stefan Esterbauer: „Der ohnehin stetig sinkende Grundwasserspiegel in der Region führt dazu, dass Hausbrunnen austrocknen. Umso mehr muss auf einen achtsamen Umgang mit der Ressource Trinkwasser geachtet werden.“ Dass solche Lager gebraucht werden, daran besteht kein Zweifel, aber „ohne bestes Trinkwasser missbräuchlich zu verschwenden“, sagt ein weiterer besorgter Bürger.



Die Welle der Empörung schwappte freilich schon in die Gemeindestube: „Das ist ein großes Thema bei uns. Meiner Meinung nach wird verträglich geplant, das Wasserreservoire ist riesig. Als Katastrophenschutzbeauftragter bin ich nicht prinzipiell dagegen. Ich fühle mich allerdings von der Landespolitik übergangen. Die Gemeinde hat keine Parteienstellung, als Kommunalpolitiker hätte ich in solchen Angelegenheiten schon gerne ein Mitspracherecht“, sagt VP-Bürgermeister Martin Zimmer, der über das Projekt im Dezember informiert worden war. Die Wasserrechtsverhandlung des Landes ist am Donnerstag.



Überhitzter Holzmarkt

Die Errichtung eines Nasslagers sei nur nach allen behördlichen Genehmigungen wie Wasserwirtschaft, Naturschutz, Umweltschutz, möglich. „Besonderer Fokus wird dabei auf die wasserrechtlichen Begebenheiten gelegt. Sollte der Borkenkäfer wieder stärkere Schlägerungen notwendig machen, so bieten Nasslager die wichtige Möglichkeit zur Eindämmung eines weiteren Borkenkäferbefalls. Sie erhalten die Qualität und den Wert des eingelagerten Holzes und stellen eine temporäre Entlastung des im Schadensfall meist überhitzten Holzmarktes dar“, sagt VP-Landesrat Max Hiegelsberger. Vom Forstgut gab es keine Stellungnahme.