Wirbel in Altheim um Ausgabe der Stadtnachrichten

Grund ist eine Seite, die Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat der VP, Thomas Gut, gestaltete. "Es ist nicht in Ordnung, in einer solchen amtlichen Mitteilung wenige Wochen vor einer Wahl einseitig einem Kandidaten, der zufällig auch der ÖVP angehört, Platz für seinen Wahlkampf einzuräumen", heißt es in einem offenen Brief der beiden anderen Bürgermeisterkandidaten, Vizebürgermeister Harald Huber (FP) und Rudi Gollhammer (SP). Der Ärger sei sogar so groß, dass die beiden Parteien überlegt hatten, nicht an der Gemeinderatssitzung am Donnerstag teilzunehmen. "Wir wollen aber den Weg des Arbeitens für Altheim nicht verlassen", heißt es weiter.

Die Aufregung kann Thomas Gut nicht verstehen. "Es war nie beabsichtigt, Schleichwerbung zu machen. Das ist auch keine versteckte Parteiwerbung, sondern eine Information über die Initiative sicheres Altheim", sagt er auf OÖN-Anfrage. Er habe die Initiative ins Leben gerufen und wollte die Altheimer darüber informieren, dass Veranstaltungen – unter anderem zum Thema Blackout im September – stattfinden werden.

FP und SP fordern die VP in ihrem offenen Brief auf, die Kosten für die Aussendung selbst zu tragen und der Stadtgemeinde Altheim zurückzuerstatten. Die Rede ist von 400 Euro. "Wir werden im Sinne der guten Zusammenarbeit versuchen, eine Lösung finden", sagt Gut. (mala)