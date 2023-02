„Wir wissen, dass es eine schwere Zeit ist und dass wir unpopuläre Maßnahmen gemeinsam tragen müssen“, sagte Vizebürgermeister Christoph Danner (VP) im Nachgang der vergangenen Gemeinderatssitzung im OÖN-Gespräch. Im Schärdinger Gemeinderat arbeitet man nach wie vor am Budget für das heurige Jahr. Dafür benötigt man in Schärding aufgrund der finanziellen Schieflage – wie bereits berichtet – den Härteausgleich des Landes. Eine Situation, für die man sich in der Stadt aber nur bedingt verantwortlich sieht, wie Danner erklärt: „Die finanzielle Lage ist kein Ergebnis von Fehlentwicklungen in der Stadt, sondern die Folge von Entwicklungen, die nicht von uns beeinflussbar waren.“ Gemeint sind unter anderem die steigenden Kosten im Energie-, aber auch im Sozialbereich. Im Zuge der Gemeinderatssitzung stellten die Stadtpolitiker weitere Weichen, die zur Erfüllung des Kriterienkatalogs des Landes notwendig sind. Laut Bürgermeister Günter Streicher wird man konkrete Zahlen bis Ende März vorlegen können. „Bis dorthin wird alles, was finanziell gesehen nicht unbedingt notwendig ist, geprüft“, so Streicher.

Volksschule wird renoviert

Die angesprochenen Kürzungen betreffen nahezu alle Bereiche. „Unabhängig von den persönlichen Befindlichkeiten müssen wir überall Kürzungen vornehmen“, bestätigt auch FP-Vizebürgermeister Stefan Schneebauer. „Wir ziehen alle an einem Strang. Die Zeiten werden nicht leichter, das merken wir alle.“ Große Projekte, wie die Sanierung der alten Innbrücke oder der Bezirkssporthalle müssen daher aktuell hintenanstehen, so Schneebauer.

„Generell heißt das aber nicht, dass nichts mehr gefördert wird“, merkt Vizebürgermeister Danner an. „Wir müssen mit der negativen Veränderung umgehen lernen und gewisse Förderungen reduzieren.“ Gesichert ist hingegen bereits die Renovierung der Jubiläumsvolksschule, die bestenfalls noch im heurigen Jahr starten soll. Ein weiteres, großes Projekt, das den Gemeinderat aktuell beschäftigt, ist die Landesgartenschau, die von Aprils bis Oktober 2025 in Schärding über die Bühne gehen wird. Während ÖVP, SPÖ und FPÖ auch hier Geschlossenheit zeigen, kritisiert die Bürgerliste in Person von Gemeinderat Richard Armstark die Schwerpunktsetzung im Grüntal sowie im Orangeriepark. „Dieses Gebiet wurde zuletzt erst 2013 bei dem schlimmen Hochwasser komplett unter Wasser gesetzt. Die Gefahr, dass dies auch in den Jahren der Vorbereitung oder während der Veranstaltung passiert, ist groß und darf nicht unterschätzt werden“, sagt Armstark. Er schlägt eine nachhaltige Begrünung der gesamten Stadt, mit Schwerpunkt auf den Oberen und Unteren Stadtplatz vor.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Für Bürgermeister Streicher ist das kein realistischer Vorschlag: „Für die Landesgartenschau braucht es ein großes Freigelände wie das Grüntal. Die gesamten Ausschreibungen sind danach ausgerichtet worden.“ Der Gewinner des Architektenwettbewerbs wurde bereits im Jänner gekürt. „Die Planungen stehen im Großen und Ganzen“, so Streicher. Die Wahrscheinlichkeit für ein Hochwasser im Ausmaß der Katastrophe im Jahr 2013 sieht der Stadtchef als sehr gering an. „Nicht umsonst war es ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser“, meint Streicher. Generell werde man bei der Landesgartenschau versuchen, den Fokus verstärkt auf nachhaltige und umweltfreundliche Projekte zu legen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer