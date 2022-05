Gerade im Innviertel ist der Trend zum Radfahren längst angebrochen. In der Pandemie entdeckten noch mehr Menschen die Vorteile der Zweiräder, erkundeten die vielen Radwege vor der Haustür und investierten kräftig in ein Fahrrad. Die Nachfrage ist so hoch, dass sie schon größer als das Angebot ist. Der größte Innviertler Radhersteller – KTM-Fahrrad – baut gerade eine zweite Schicht auf, die OÖN berichteten.