Wir wünschen frohe Weihnachten

Es sind, wie schon 2020, völlig andere Weihnachten als in den Jahren zuvor. Zwar gilt während der Feiertage, anders als im vergangenen Jahr, heuer kein Lockdown, aber von Normalität ist man in Österreich, wie in vielen anderen Teilen der Welt, nach wie vor weit entfernt. In Oberösterreich endete der Lockdown erst am 17. Dezember, dementsprechend wenige Weihnachts- oder Glühweinstände waren im Innviertel in den vergangenen Tagen geöffnet, der Weihnachtstrubel beschränkte sich auf einige wenige Tage. Die Omikron-Welle wird laut Experten das Land bereits Anfang Jänner erfassen. Weitere Corona-Verschärfungen sind also durchaus wahrscheinlich, die stille Zeit geht möglicherweise in eine Verlängerung.

Wie auch immer Sie die Weihnachtsfeiertage verbringen. Das gesamte Team der Innviertel-Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Bleiben Sie gesund und uns auch im kommenden Jahr treu.